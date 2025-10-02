Presenta:
Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”.&nbsp;
Comenzó el operativo para traer al país a Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J"

Matías Ozorio fue detenido el martes pasado por la mañana en Lima, Perú. Se espera que regrese al país este jueves por la noche.

Pasadas las 11 de la mañana, partió rumbo a Perú el vuelo de la Fuerza Aérea para traer a Ozorio al país. En la aeronave viajan siete efectivos de la Policía Federal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, más tres agentes de la Policía Bonaerense.

Por otro lado, se espera que este jueves, entre las 22 y las 23, el acusado regrese al Aeropuerto El Palomar.

