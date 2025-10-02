Comenzó el operativo para traer al país a Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J"

Live Blog Post

Pasadas las 11 de la mañana, partió rumbo a Perú el vuelo de la Fuerza Aérea para traer a Ozorio al país. En la aeronave viajan siete efectivos de la Policía Federal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, más tres agentes de la Policía Bonaerense.

Matías Ozorio Fuerza Aerea NA

Por otro lado, se espera que este jueves, entre las 22 y las 23, el acusado regrese al Aeropuerto El Palomar.