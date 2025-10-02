Quedó detenido tras robar una agencia de autos en Godoy Cruz

Un hombre de 30 años fue detenido tras robar una agencia de autos. Tenía en su posición un compresor y un parlante sustraídos del comercio de Godoy Cruz.

El robo de una agencia de autos terminó con un detenido este jueves a la madrugada en Godoy Cruz. El delincuente fue aprehendido con un compresor y un parlante robado del comercio.

La agencia, ubicada sobre la avenida San Martín Sur al 800, fue víctima del robo de un hombre de 30 años pasadas las 4 de este jueves. Sin embargo, una persona que se encontraba por la zona llamó al servicio de emergencias 911 para informar del hecho.

Al llegar, los efectivos de la Comisaría Séptima lograron detener rápidamente al sujeto y recuperar los elementos robados.