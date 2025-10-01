El expresidente de un club de San Juan le apuntó con un arma a su hijo en plena calle y fue detenido

El hombre se peleó con su hijo y le apuntó con el arma. Cuando llegó la Policía, se enfrentó con los efectivos. Es un expresidente de Desamparados de San Juan.

Un incidente violento ocurrió en una heladería de la localidad de Rivadavia, en San Juan, este lunes por la tarde. Lo que parecía una discusión familiar se fue transformando en un hecho que involucró un arma de fuego, por lo que hubo un rápido llamado al 911 y la posterior intervención policial.

En una reconocida heladería de la Avenida Libertador, una persona mayor discutía con su hijo cuando de repente sacó un arma y le apuntó. Rapidamente, testigo del hecho llamaron al 911, la Policía de San Juan llegó al lugar y se enfrentó con esta persona, quien intentó resistirse.

Luego de ser detenido, se conoció que el hombre fue presidente de Sportivo Desamparados de San Juan. Se trata de Guillermo García, de 72 años, quien discutió con su hijo Guillermo Martín García, de 49 años. Fue el padre el que sacó el arma y le apuntó a su hijo.

Según medios sanjuaninos, el agresor presidió la institución durante dos temporadas y fue quien gestionó la iluminación artificial para el Serpentario, el estadio de Desamparados.

La Policía pudo constatar que se trataba de un revólver calibre 22 y, además, dejó al hombre a disposición de la Justicia.