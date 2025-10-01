¿Quién dirige? Los árbitros de los mendocinos en el Torneo Clausura y en la Primera Nacional

Se viene un fin de semana clave para los equipos mendocinos de las dos categorías más importantes del fútbol argentino. En el Torneo Clasura de Primera División , Godoy Cruz e Independiente Rivadavia tienen compromisos muy importantes pensando en salir de la mala racha y acercarse a los puestos de clasificación a los playoff.

En la Primera Nacional , Gimnasia y Esgrima se juega el pase a la final por el primer ascenso, mientras que el Deportivo Maipú debe asegurarse su lugar en el Reducido.

En etapa de definiciones importantes, en el fútbol local, siempre es importante poner el foco en los arbitrajes , que se conocieron este martes.

Godoy Cruz e Independiente Rivadavia deberán afrontar la fecha 11 del certamen con la guardia alta porque serán dirigidos por dos árbitros de los más polémicos del fútbol argentino.

El Tomba , que juega el domingo a las 14.30 con Independiente de Avellaneda en el Feliciano Gambarte, será arbitrado por Andrés Gariano , el juez que viene de anularle un tanto de manera insólita a Belgrano de Córdoba frente a Barracas Central . En el VAR estará Germán Delfino.

Gariano dirigió al Tomba en 7 oportunidades, con 3 triunfos, 3 derrotas y un solo empate, el 0 a 0 frente a Sarmiento de Junín en el regreso al Feliciano Gambarte.

Mientras tanto, el hombre que impartirá justicia en Racing Club vs. Independiente Rivadavia, el lunes a las 21, será Luis Lobo Medina, nada más ni nada menos. El mismo que inventó un penal sobre la hora ante Tigre. En el VAR estará Pablo Giménez.

Lobo Medina, mientras tanto, fue el árbitro principal en 15 encuentros del Azul: fueron solo 3 triunfos, 8 empates y 4 derrotas.

Los jueces del Lobo y del Cruzado

En Primera Nacional también estarán dos viejos conocidos de Gimnasia y de Deportivo Maipú. El Lobo, que recibe a Defensores de Belgrano el sábado a las 15.30, será dirigido por Bryan Ferreyra, quien ya vino a Mendoza en varias oportunidades. Fueron 8 partidos los que dirigió al Mensana, sin derrotas: 5 triunfos y 3 empates.

En el caso del Cruzado, que visita a Atlanta el sábado a las 15.30, el árbitro del partido será Juan Pablo Loustau. Dirigió a Maipú 4 veces, sin triunfos para el Botellero: 1 empate y 3 derrotas.