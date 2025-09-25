Clásico confirmado: se definió la fecha y la hora del partido entre la Lepra y el Tomba
La Liga Profesional confirmó el día y la hora del partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz por la fecha 12 del Torneo Clausura.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó este jueves que el clásico entre mendocinos, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, se jugará el próximo domingo 12 de octubre a las 16.45 en el Bautista Gargantini.
El encuentro corresponde a la fecha 12 del Torneo Clausura y será clave para ambos en la lucha por meterse entre los clasificados a los playoff.
