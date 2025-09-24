Nazareno Arasa, otra vez en el camino de la Lepra: el antecedente que enfureció a los hinchas

Este martes, la Liga Profesional de Fútbol dio a conocer los jueces designados para todos los partidos del Torneo Clausura , a disputarse el próximo fin de semana. Entre ellos, por supuesto, los que estarán a cargo de los encuentros de los equipos mendocinos, la Lepra y el Tomba .

Mientras que a Independiente Rivadavia lo dirigirá Nazareno Arasa , en el partido de Godoy Cruz estará Nicolás Lamolina como árbitro principal, ambos encuentros correspondientes a la fecha 10 del certamen.

El conjunto que dirige Alfredo Berti jugará el domingo a las 19.30 ante Huracán de Parque Patricios en el Bautista Gargantini y el de Walter Ribonetto será visitante de San Lorenzo , el sábado a las 16.45.

Tanto el Azul como el Bodeguero están obligados a conseguir buenos resultados si quieren tener expectativas de meterse en los playoff del Clausura , teniendo en cuenta que en este momento los dos están en las últimas posiciones de sus respectivos grupos.

Nazareno Arasa fue parte del conflicto en aquel partido con Tigre en Victoria . Si bien el árbitro principal fue Luis Lobo Medina , Arasa era el encargado del VAR y fue quien terminó ratificando el penal que no fue y que le permitió al Matador llegar al empate en el final del partido.

Concretamente, la jugada ocurrió en el partido de la fecha 6, disputado el 22 de agosto en el José Dellagiovanna. En el sexto minuto de descuento, Jabes Saralegui cayó en el área tras un cruce con Thomas Ortega y, tras una larga revisión, Lobo Medina sancionó penal para Tigre. Braian "Chaco" Martínez lo transformó en gol para decretar el 1 a 1 final.

Nazareno Arasa dirigió por primera vez a Independiente Rivadavia el 9 de diciembre de 2017, ante Aldosivi, por la Primera B Nacional, en un encuentro que terminó 0 a 0. Con él como árbitro, la Lepra ganó en 6 oportunidades, consiguió 5 empates y sufrió sólo dos derrotas.

La particularidad es que en los últimos tres encuentros en los que Arasa fue el juez principal, la Lepra consiguió buenos triunfos: 1 a 0 a Defensa y Justicia, 2 a 1 a River Plate y 2 a 1 a Racing.