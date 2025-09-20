Independiente Rivadavia empató 2-2 con Unión tras un verdadero partidazo en Santa Fe

Independiente Rivadavia empató 2-2 frente al puntero de la Zona A Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril, por la 9ª fecha del torneo Clausura . Mauro Pittón, en contra, abrió el marcador a los 12' para el Tatengue, Cristian Tarragona empató de penal a los 41 de la primera etapa, Iván Villalba, en contra, marcó el segundo para el local y Alex Arce puso el 2-2 para el Azul.

Con este resultado, Independiente se encuentra ante penúltimo en su grupo, con 9 unidades, y está a tres de Huracán, el último de los que estaría clasificando para los playoffs. En tanto, Unión quedó momentáneamente como único líder con 16 unidades (perdió Barracas), pero hoy podría ser alcanzado por Boca, Central Córdoba o Banfield, que tienen 13.

Julián Palacios, mediocampista de Unión, maneja el balón rodeado de tres jugadores azules: Gómez, Amarfil y Arce.

En Santa Fe sue jugó un verdadero partidazo, electrizante, de ida y vuelta y con muchas situaciones. Además, se dio una situación no demasiado común: dos de los cuatro goles fueron en contra.

A los 11 minutos llegó la apertura del marcador para Independiente Rivadavia . Unión desperdició un córner a favor y la Lepra salió de contra: Matías Fernández desbordó por la derecha y envió un centro bajo que Mauro Pittón, en su intento por despejar, terminó metiendo en contra.

La Lepra se puso en ventaja con un gol en contra

El empate del Tatengue apareció a los 38 minutos. Tras revisar en el VAR una evidente mano de Maxi Amarfil dentro del área, el árbitro sancionó penal. Cristian Tarragona ejecutó con un remate fuerte al medio, cumplió con la ley del ex y puso el 1-1.

Grosera mano de Amarfil y penal para Unión

HAY PENAL PARA UNIÓN Echavarría fue al VAR y vio la mano de Amarfil



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2025

Tarragona empató de penal y lo gritó con todo

LLEGÓ EL EMPATE DE UNIÓN Tarragona cambió el penal por gol para el 1-1 ante Independiente Rivadavia

Ya en el segundo tiempo, a los 8 minutos, Unión dio vuelta la historia. Un centro desde la derecha encontró mal parado a Iván Villalba, que quiso controlar pero terminó convirtiendo en contra de su propio arco para el 2-1 del local.

Villalba la metió en el arco de los goles en contra

AHORA LA MALA FORTUNA FUE PARA INDEPENDIENTE RIVADAVIA



Villalba se la quiso bajar a Centurión y convirtió el gol en contra para el 2-1 de Unión

A los 18 minutos, Independiente consiguió el empate. Tras un tiro libre ejecutado por Sebastián Villa pasan el círculo central de la cancha, la pelota cayó bombeada en el área y el paraguayo Alex Arce apareció para empujarla con un taco formidable y marcar el 2-2.

Arce puso el empate para el Azul con una definición exquisita

Posteriormente, hubo tiempo para una atajada realmente espectacular del arquero Ezequiel Centurión frente al ingresado Palavecino, y también para la última situación de la tarde, que estuvo en el pie derecho de Nicolás Retamar, pero el remate del delantero leproso se fue desviado.

En la próxima fecha, la Lepra recibirá a Huracán el domingo 28 de septiembre a las 19.30, mientras que Unión visitará a Banfield el viernes 26 a las 19.

El minuto a minuto de Unión de Santa Fe-Independiente Rivadavia