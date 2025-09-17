Alfredo Berti mueve piezas en la Lepra de cara al choque con Unión: dos cambios y una gran duda

Independiente Rivadavia necesita salir de la mala racha de forma urgente en este Torneo Clausura si quiere meterse en zona de clasificación y pelear por un lugar en los playoff. La Lepra no viene bien y tiene que cambiar la historia lo antes posible.

Este sábado tendrá la chance de hacerlo, aunque no la tiene para nada fácil. Es que el equipo de Alfredo Berti será visitante de Unión de Santa Fe , el próximo sábado a las 16.45, en el estadio 15 de abril de la capital santafesina, por la fecha 9 del certamen.

El Tatengue viene de ganarle muy bien a Gimnasia y Esgrima , en La Plata, triunfo que le permitió alcanzar a Barracas Central en lo más alto de la zona A. Mientras que el Azul viene de caer de visitante ante Lanús, en la Fortaleza granate , derrota que lo dejó con 8 unidades y en la 13º posición del grupo, muy lejos.

El regreso del uruguayo Leonard Costa , que fue expulsado y que ya cumplió la fecha de suspensión, es una fija. El defensor central volverá a ocupar la posición de líbero en la línea de tres en reemplajo de Alejo Osella.

Mientras tanto, en la mitad de la cancha, Ezequiel Bonifacio le ganaría la pulseada a Mauricio Cardillo. Ese sector de la cancha lo tiene a maltraer al entrenador ya que no ha encontrado aún un jugador que lo conforme. Esta vez, el que tendrá la chance de demostrar desde el inicio sería el ex Gimnasia de La Plata y Banfield.

Al mismo tiempo, el DT planea devolverle la titularidad al goleador Alex Arce. En ese caso, si el delantero paraguayo vuelve al 11, el que sale es Fabrizio Sartori.

De esta manera, los titulares para buscar los tres puntos ante Unión, serían: Ezequiel Centurión, Iván Villalba, Leonard Costa y Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio, Tomás Bottari, Maxi Amarfil y Luciano Gómez; Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce o Fabricio Sartori.

La Lepra ganó sólo dos partidos (Barracas Central y Argentinos Juniors) en lo que va del campeonato y el rendimiento está muy lejos de lo esperado aún. Es por eso que, transcurrida la primera mitad del torneo, está obligada a levantar la cabeza en el Clausura, a la espera de las semis de la Copa Argentina, en donde enfrentará al ganador de River-Racing.