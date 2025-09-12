¡Juega la Lepra! El equipo de Alfredo Berti quiere estirar la racha positiva esta noche ante Lanús

La Lepra visita al Granate por la fecha 8 del Torneo Clausura, tras los triunfos ante Argentinos Juniors y Tigre, por la Copa Argentina. Los detalles.

Tras la sufrida victoria ante Argentinos Juniors y el contundente triunfo ante Tigre por Copa Argentina, Independiente Rivadavia enfrenta a Lanús, en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la fecha 8 del Torneo Clausura. La Lepra busca estirar la racha positiva para meterse en puestos de clasificación a los playoff.

El encuentro se jugará desde las 21.15, con el arbitraje de Hernán Mastrangelo y se podrá ver por TNT Sports.

Para este encuentro, respecto al último juego ante el Matador de Victoria, Alfredo Berti realizará una sóla modificación en el equipo titular: el ingreso de Alejo Osella por Leonard Costa. El uruguayo fue expulsado ante el Bicho de La Paternal y si bien pudo competir por Copa Argentina, no podrá estar por el Clausura. El resto del equipo será el mismo.

Mientras tanto, el Granate no llega en la mejor forma tras la eliminación ante Argentinos Juniors de la Copa Argentina y la goleada sufrida ante Vélez, mientras que, al mismo tiempo, se prepara para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará al Fluminense de Brasil el próximo martes.

Es por esto último que el DT, Mauricio Pellegrino aún no definió la posible formación que jugará el partido ante el Azul, aunque se prevé que ocupará un equipo alternativo.