El Tomba y la Lepra, con árbitros designados: quiénes dirigirán a los mendocinos en la fecha 8

La Liga Profesional dio a conocer esta tarde quiénes serán los jueces para los encuentros del Tomba y de la Lepra el próximo fin de semana.

Este fin de semana el Tomba y la Lepra deben afrontar sus encuentros por la fecha 8 del Torneo Clausura de Primera División. Godoy Cruz juega en su cancha, el sábado a las 14.30 ante Barracas Central, mientras que Independiente Rivadavia juega el viernes a las 21.15 frente a Lanús, de visitante.

El equipo de Walter Ribonetto busca su segundo triunfo en el torneo tras la victoria ante Platense. Al mismo tiempo, quiere ganar por primera vez en su estadio, el Feliciano Gambarte en donde, desde el regreso, empató uno y perdió tres. El juez principal del partido ante el Guapo será Darío Herrera.

Mientras tanto, los de Alfredo Berti quieren ratificar el buen momento. Tras el triunfo ante Argentinos Juniors en el certamen local y la victoria con pase a semis de la Copa Argentina ante Tigre, van en busca de un buen resultado ante el Granate. El juez principal será Hernán Mastrángelo.

El equipo arbitral en los partidos del Tomba y de la Lepra Viernes 12 de septiembre

21.15 Lanús – Independiente Rivadavia (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Javier Uziga

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Laura Fortunato