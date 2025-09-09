El Tomba recibe a Barracas Central: ¿quién será el reemplazante del expulsado Andino?

El Tomba juega el sábado por la tarde ante el líder de la Zona A, Barracas Central. Walter Ribonetto debe decidir quién jugará en lugar de Santino Andino.

Entusiasmado, embalado, con otro semblante después de la buena victoria ante Platense en Vicente López, 3 a 1, y con la satisfacción de haber completado dos semanas casi completas de trabajo sin competencia, Godoy Cruz Antonio Tomba recibirá en el Feliciano Gambarte al líder de la Zona A del Torneo Clausura, Barracas Central.

El partido, que corresponde a la fecha 8 del certamen, se disputará el próximo sábado a las 14.30. El Tomba buscará ganar por primera vez en casa, ya que desde que volvió al Gambarte, no ha podido sumar de a tres: empate con Sarmiento y derrotas ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Atlético Mineiro y Vélez Sarsfield.

Al mismo tiempo, tiene la necesidad de conseguir una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a los playoff, ya que se encuentra en el décimo lugar, con 6 puntos solamente.

Quién juega por Santino Andino Para este encuentro, el DT Walter Ribonetto debe decidir quién juega por Santino Andino, teniendo en cuenta que la joven promesa del Expreso fue expulsada en el partido ante el Calamar, por un insulto al juez principal Nicolás Lamolina. Por esa acción, el delantero fue suspendido provisoriamente y no estará el sábado, al menos, aunque podría perderse otros compromisos del equipo.

¿Quién jugará en su lugar? El DT tiene dos opciones que está evaluando durante la semana. La primera es la inclusión de Facundo Altamira. El Willy está acostumbrado a jugar como extremo por derecha, pero ante Platense ocupó el lugar de Andino por izquierda y podría hacerlo este sábado.