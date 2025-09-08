Tras la fecha FIFA, cuándo vuelven a jugar el Tomba y la Lepra por el Torneo Clausura

Godoy Cruz e Independiente Rivadavia volverán a competir por el Torneo Clausura , tras la fecha FIFA, el próximo fin de semana. Luego del parate, el Tomba y la Lepra encaran la semana de trabajo pensando en sus compromisos por el certamen local, en donde ambos ocupan la décima posición de la tabla, respectivamente, y por ende están fuera de zona de clasificación.

Es decir que tanto tombinos como leprosos están necesitados de buenos resultados de forma urgente.

El equipo de Walter Ribonetto , que este fin de semana "descansó" ya que no tuvo competencia, volverá a jugar el próximo sábado a las 14.30, en condición de local en el Feliciano Gambarte ante Barracas Central , en el encuentro interzonal de la fecha 8 del torneo.

Godoy Cruz está decimo en la Zona B, con 6 puntos, producto de 1 triunfo, tres empates y tres derrotas. El Expreso no había ganado hasta la fecha anterior, la 7, y se despachó con un triunfo nada menos que ante el último campeón del fútbol argentino, Platense, de visitante.

Es por ello que el partido ante Barracas será clave para ratificar la remontada. El Guapo es el líder de la Zona A y llega a Mendoza con 14 puntos y una sola derrota en el torneo, justamente ante Independiente Rivadavia.

Cuándo y contra quién juega la Lepra

El equipo de Alfredo Berti vuelve a la competencia local tras su partido por Copa Argentina. El Azul se metió en semifinales del torneo federal tras derrotar a Tigre por 3 a 1 en el Coloso Marcelo Bielsa y ahora tiene por delante el juego de la fecha 8.

Independiente visitará a Lanús, el viernes por la noche, a partir de las 21.15, en el estadio Ciudad de Lanús Nestor Díaz Pérez.

Más allá de la excelente campaña en la Copa Argentina, en el Clausura la Lepra está en deuda. Con 8 unidades en 7 partidos está en la décima posición de la Zona A, con dos triunfos, 2 empates y 3 derrotas, muy por debajo de las expectativas generadas.