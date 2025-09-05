¡Histórico! Independiente Rivadavia derrotó 3-1 a Tigre y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia derrotó a Tigre por 3 a 1 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, instnacia en la que esperará por el ganador del trascendental duelo entre River Plate y Racing Club.

El primer gol de la noche fue convertido por el extremo Matías Fernández, a los 14 minutos de la primera parte, aunque el volante Jabes Saralegui empató de manera parcial, a los 20 minutos. Ya en la segunda mitad, a los 27 minutos, el delantero Fabrizio Sartori marcó el 2-1 y el lateral Ezequiel Bonifacio sentenció el triunfo en 43 minutos.

Independiente se metió por primera vez en su historia en semifinales y espera por el ganador del clásico entre Racing y River, que aún no tiene día, sede ni hora confirmada (sería a comienzos de octubre).

Además, el partido tuvo dos expulsados en el minuto 44 del segundo tiempo, el arquero de Tigre Felipe Zenobio y el defensor de Independiente Rivadavia Pedro Souto, que estaba en el banco de suplentes; y uno más en el noveno minuto de descuento: el central Joaquín Laso.

El equipo de Alfredo Berti se puso en ventaja a los 14 minutos de la primera etapa. Un buen pase largo del delantero Sebastián Villa dejó libre de marca al extremo Matías Fernández, que remató de primera desde el costado izquierdo, con un tiro bajo y cruzado que se convirtió en el 1-0.

Matías Fernández abrió la cuenta para Independiente Rivadavia

La Lepra mendocina volvió a llegar cuatro minutos después. Tras una combinación en el borde del área grande, Sebastián Villa sacó un remate alto de zurda, que se fue cerca del poste izquierdo del arquero Felipe Zenobio.

Pero la alegría le duró poco a la Lepra, porque a los 20’ Jabes Saralegui se animó desde la derecha con un misil al primer palo que se metió pese al esfuerzo de Ezequiel Centurión, decretando el empate.

Jabes Saralegui empató rápido para Tigre

En 25 minutos, un córner desde la derecha cayó al primer palo para el desmarque del delantero Fabrizio Sartori, cuyo remate fue contenido por Felipe Zenobio, sobre su poste izquierdo.

Cinco minutos más tarde, un cambio de frente de Villa fue prolongado hacia atrás por el volante Mauricio Cardillo para el avance por derecha de Fernández, que remató bajo y al segundo poste, pero no pudo superar a Zenobio, que desvió al tiro de esquina.

La segunda mitad no tuvo llegadas de peligro hasta los 27 minutos, con el tercer gol de la noche. En un buen contraataque, Villa avanzó con la pelota por el medio y abrió hacia la izquierda para el extremo Matías Fernández, cuyo centro buscapié fue empujado al gol por el segundo poste por el delantero Fabrizio Sartori.

Sartori le puso el moño a un gran contragolpe de Independiente

A los 43', el lateral Ezequiel Bonifacio -recién ingresado- recibió sobre el vértice derecho del área rival y metió un gran remate, que entró con mucha potencia por el ángulo derecho de Zenobio. Golazo y 3-1 para la Lepra.

En el festejo, Pedro Souto, jugador de Independiente, hizo un gesto a la hinchada del Matador y el arquero del conjunto de Victoria Zenobio fue a buscarlo, lo que generó una pelea entre ambos equipos y Dóvalo resolvió expulsar a ambos futbolistas.

El golazo de Bonifacio y la bronca de Zenobio con Souto

Por último, en el noveno minuto de descuento, el zaguero Joaquín Laso tuvo un choque fuerte con un delantero rival, que terminó en su expulsión.

Con este triunfo, la Lepra mendocina hizo historia al avanzar por primera vez a la instancia semifinal de la Copa Argentina, donde enfrentará a quien resulte ganador en el cruce entre River y Racing.

Fuente: NA

