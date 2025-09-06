Sebastián Villa, tras la histórica clasificación de Independiente Rivadavia: "Este club nos da la oportunidad de..."

Al terminar el partido, el colombiano habló con TyC Sports e ESPN y mostró toda su felicidad: “La verdad que hicimos buen partido en primer momento. Y bueno, creo que este club nos da la oportunidad, no solo a mí, a todos mis compañeros de seguir creciendo, y bueno, muy contento por esta clasificación a semifinal”.

El ex Boca también se refirió a lo caliente que se puso el encuentro en el segundo tiempo: “Es parte del fútbol, por ahí ellos se calentaron un poco, pero, bueno, nosotros seguimos con la calma haciendo nuestro trabajo. Hoy fuimos a anotar dos goles”.

Villa valoró el trabajo de Alfredo Berti, DT de la Lepra, y la unión del grupo: “Mucha confianza, la verdad que nos da mucha confianza, la verdad que tiene un buen manejo del grupo. Todos mis compañeros también tenemos un buen grupo, muy humilde, pero creo que se ve reflejado en la cancha, ¿no?”.

Por último, explicó por qué se lo vio en una posición más retrasada en la cancha: “Por ahí al principio no estaba muy bien con la pelota y pude bajar un poquito más, agarrar la pelota y poder asistir a mis compañeros. Es una cualidad que he ganado y estoy muy contento de hacer las cosas bien”.

Con Villa en gran nivel, Independiente Rivadavia ahora espera rival en semifinales, donde se enfrentará al ganador de River vs Racing.