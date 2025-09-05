Nueva limpieza en Boca: los 5 jugadores que se irán libres a fin de año

De cara al 2026, media decena de jugadores que no tuvieron lugar en 2025 finalizarán su contrato en Boca y abandonarán el club.

Boca Juniors logró dejar atrás esa nefasta seguidilla de 12 partidos sin victorias, ganó los últimos 3 y se reacomodó tanto en el torneo Clausura como en la tabla anual. Con un equilibrio aún frágil, pero el panorama mucho más calmo que hasta hace algunas pocas semanas, ya en la Ribera comienza a pensarse un poco en la próxima temporada.

En ese sentido ya se sabe que hay algunos jugadores que no vienen teniendo lugar en el equipo en este 2025 y tampoco tuvieron muchas oportunidades con Russo (por quien aún se aguarda que le den el alta), cuyos contratos finalizan en diciembre y que no continuarán en el plantel el año próximo. Son 5 en total: Sergio Romero, Frank Fabra, Cristian Lema, Ignacio Miramón y Javier Garcia.

El nombre por nombre de lo jugadores que dejarán Boca a fin de año Chiquito Romero no firmó autógrafos. Foto: IG: @sergioromero Chiquito Romero no sumó minutos en el 2025. @sergioromero

Posiblemente el caso más resonante sea el de Chiquito. El exarquero de la Selección argentina, que estuvo cerca de hacerse un nombre en la historia grande del Xeneize por sus heroicas actuaciones en la Libertadores 2023, tuvo un muy mal 2024 y su recordada pelea con los hinchas en la Bombonera luego de la derrota en un Superclásico hizo que todo terminara de venirse abajo. Este año, tras la operación de su rodilla, quedó muy relegado, no sumó un solo minuto y no hay ninguna señal que indique que vuelva a tener alguna chance de volver a calzarse los guantes en un partido oficial.

También se puede destacar la situación de Fabra, el futbolista que más tiempo lleva en el plantel desde su llegada en 2016. Su vínculo con el público azul y oro venía desgastado desde hace un tiempo por sus bajos rendimientos, terminó de romperse con su expulsión en la final contra Fluminense en 2023 y, desde entonces, las pocas ocasiones que ingresó al campo de juego fue repudiado por los fanáticos. Con 4 partidos en todo el 2025, en diciembre su relación con el club llegará a su fin.