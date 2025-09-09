La esperanzadora frase de Walter Ribonetto que ilusiona a Godoy Cruz: "Vamos por eso"

Con la tranquilidad de haber conseguido el primer triunfo como director técnico de Godoy Cruz , y de haber cortado una larga racha de cinco derrotas consecutivas, Walter Ribonetto pasó por MDZ Radio y tocó varios temas relacionados con el presente y el futuro del Tomba .

En diálogo con el programa Digamos Todo , el entrenador cordobés contó detalles del trabajo que hizo junto con su cuerpo técnico para levantar al plantel en la parte anímica: “Las emociones hoy en esta profesión te suben y te bajan, y los estados de ánimo son claves. Hoy la cabeza funciona de otra manera”

“Antes, enfrentar a un equipo como River o Boca , parecía que ya ibas a perder el partido. Hoy competís con todas las categorías de la misma manera. Pasa en la Copa Argentina , pasa en Copa Libertadores , Sudamericana ”, agregó.

En ese sentido, el cordobés admitió que “fuimos corrigiendo cosas y le toque a quien le toque tiene que estar preparado. Necesitamos esa mezcla de experiencia y de juventud y si mejoramos lo individual, levantamos lo colectivo, y vamos por ese camino”

La racha en el Feliciano Gambarte

El ex DT de Talleres de Córdoba y Melgar de Perú se refirió a la racha negativa en el Gambarte, en donde el Tomba todavía no pudo ganar desde su regreso: “Antes la cancha de Central se imponía y hoy es contraproducente y es normal. Y le está siendo difícil, con el equipo que tiene. Lo mismo con Boca, Newell’s, Racing. Cambió mucho, a lo mejor antes el local hacía mucha más diferencia”

Hinchas del Tomba Godoy Cruz todavía no logró ganar desde su vuelta al Gambarte, en donde empató un partido y perdió tres. Claudio Gutiérrez / MDZ

“Yo lo hago también más del lado del equipo que propone. El que quiere proponer, quien tiene una intención desde el juego, del modelo de juego, del intentar construir con pelota. Se está haciendo traumático eso y cuesta más construir”, afirmó el director técnico de 51 años.

Pol Fernández, de salvador a suplente

Consultado por la situación actual del mediocampista Guillermo Pol Fernández, quien ante Platense fue suplente, Ribonetto explicó que “para nosotros es un referente y un líder positivo y hoy lo está manifestando en el día a día. Él vino sin una pretemporada y lo hablamos, porque tengo una relación de jugador a entrenador”

Pol Fernández Tomba Ribonetto habló también del presente de Guillermo Pol Fernández.

“El otro día le tocó entrar de recambio y fue muy importante. Después hay que tomar decisiones en beneficio del equipo y eso lo entiende el jugador”, afirmó en referencia al encuentro contra Barracas, en donde Pol seguiría en el banco de suplentes.

La expulsión de Santino Andino

De cara al encuentro del sábado, el Tomba no podrá contar con el delantero Santino Andino, quien fue expulsado en el último encuentro. Sobre esto, el DT manifestó: “Él pidió disculpas, pero son detalles que a nosotros nos perjudican, porque no estamos para regalar nada. Eso se lo manifesté y son cosas que tiene que corregir para su carrera porque hoy, con un hombre de menos, no es fácil ganar en el fútbol argentino”

La expulsión de Santino Andino La expulsión de Santino Andino

“Yo noto todo lo que él puede manifestar de su convocatoria a la selección, de la posibilidad de una venta, entonces esas emociones también le pueden haber pasado factura, pero ya está, lo tenemos que corregir”, afirmó sobre el atacante de 19 años, quien fue suspendido provisoriamente

La esperanzadora frase de Walter Ribonetto

Por último, el exdefensor se refirió al momento actual del equipo y cómo se presenta la segunda parte del torneo: “Ni miramos para atrás, la verdad que nosotros tenemos un partido lindo para el fin de semana, podemos pensar en lo que viene más arriba”

Sobre si Godoy Cruz puede pelear el torneo Clausura, Ribonetto dejó una frase que ilusiona a los hinchas: “Vamos por eso, no pienso abajo, ganamos un partido clave. Si nosotros tenemos la posibilidad de ganar el partido el día sábado, nos metemos en zona de clasificación o pelear para clasificar y después es mano a mano. Puede pasar como le pasó a Central, a Platense o a Estudiantes”