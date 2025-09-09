El polémico penal que le dieron a Ecuador frente a la Selección argentina a instancias del VAR

Luego del llamado del VAR, el árbitro Wilmar Roldán cobró infracción de Nicolás Tagliafico sobre Preciado y generó el estallido de los jugadores de Argentina.

El VAR llamó y el juez Roldán no dudó en cobrar penal para Ecuador ante Argentina.

La Selección argentina tuvo un primer tiempo muy accidentado y sufrido frente a Ecuador. Luego de la temprana expulsión de Nicolás Otamendi, que bajó a Enner Valencia cuando el delantero se iba cara a cara con el Dibu Martínez y vio la roja directa en su último partido oficial por Eliminatorias, la Tricolor encontró la ventaja con una polémica decisión del árbitro Wilmar Roldán impulsada por la intervención del VAR.

A segundos del cierre de los primeros 45 minutos en Guayaquil, Nicolás Tagliafico fue a disputar una pelota aérea con Ángelo Preciado y, en medio de la disputa, impactó con su brazo izquierdo al carrilero derecho de los dirigidos por Sebastián Beccacece dentro del área. Si bien parecía un contacto de juego, la tecnología no lo interpretó así y llamó al juez colombiano para que revise la acción en la pantalla.

Luego de unos minutos de revisión, Roldán interpretó que hubo infracción del defensor de la Scaloneta y automáticamente cobró la pena máxima para los ecuatorianos. La decisión no terminó de convencer porque no hubo codazo de Tagliafico, sino que un choque producto de un movimiento natural en medio de una disputa aérea.

El polémico penal que el árbitro Roldán, a instancias del VAR, le concedió a Ecuador ante Argentina Tras el llamado del VAR, el árbitro Wilmar Roldán cobró penal de Tagliafico a Preciado en Ecuador-Argentina. Tras el llamado del VAR, el árbitro Wilmar Roldán cobró penal de Tagliafico a Preciado en Ecuador-Argentina. Video: TyC Sports

Claro, eso poco le importó a Valencia, que ejecutó el penal con mucha autoridad al medio y venció al Dibu (se tiró a su derecha) para darle el 1-0 a la Tricolor antes de que finalice un primer tiempo que tuvo de todo.