En vivo: con un expulsado por lado, la Selección argentina cae 1-0 contra Ecuador

La Selección argentina , sin Lionel Messi en esta oportunidad , cierra las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador por la fecha 18. Con la clasificación y el primer lugar asegurados, busca un último triunfo para cerrar el proceso clasificatorio de la mejor manera posible.

En un arranque intenso, la Tri tomó mayor protagonismo, impuso condiciones y llegó en reiteradas oportunidades. Los delanteros locales hicieron trabajar al Dibu Martínez, pero el arquero de la Scaloneta respondió bien cada vez que lo exigieron.

Promediando la primera media hora, al minuto 31, Enner Valencia quedó solo, encarando para el área, y Nicolás Otamendi cortó el ataque con una falta de atrás siendo último hombre. Por esta razón, el árbitro Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja, dejando a Argentina con diez hombres. El Káiser le cedió la cinta de capitán a Rodrigo De Paul.

El gol de penal de Enner Valencia para el 1-0 de Ecuador

Para coronar un flojo primer tiempo de la Albiceleste, en tiempo de descuento el juez colombiano cobró un discutible penal por un codazo de Nicolás Tagliafico. Valencia se encargó de ejecutarlo, no falló y decretó el 1-0 para Ecuador antes del descanso.

La buena noticia para la Scaloneta en el comienzo del complemento fue que rápidamente quedó en igualdad numérica, ya que Moisés Caicedo también fue expulsado en la Tri, en este caso por doble amarilla.

En un partido deslucido, la Selección argentina encontró sus mejores ocasiones con más empuje que fútbol. Lionel Scaloni agotó los cambios a los 68' tratando de mejorar la imagen, pero el equipo siguió sin mostrar su mejor versión. El rival, por su parte, en cada avance generó una gran incomodidad en la defensa albiceleste.

