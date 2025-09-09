Otamendi fue expulsado ante Ecuador: por qué se perdería el debut en el Mundial 2026

La Selección argentina tuvo un flojo primer tiempo ante Ecuador este martes en Guayaquil por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas . Los de Sebastián Beccacece impusieron sus condiciones desde el inicio, exigieron bastante al Dibu Martínez y la defensa, y todo terminó de complicarse con la expulsión de Nicolás Otamendi .

Promediando la media hora de juego, el Kaiser debió cortar con una falta de atrás un avance de Enner Valencia, que estaba solo y a metros de meterse en el área. Al ser último hombre y una ocasión manifiesta de gol, el árbitro Wilmar Roldán le mostró la roja, la primera que recibió en 128 partidos con la Albiceleste.

Más allá de la desventaja numérica con la que quedó el equipo, esta expulsión puede generarle tanto al defensor como a Lionel Scaloni un fuerte dolor de cabeza pensando en el año próximo. Es que el actual jugador del Benfica podría llegar a cumplir la sanción correspondiente en el Mundial 2026 y perderse el debut de Argentina .

Según estipula el Código Disciplinario de la FIFA de septiembre de 2025, "las suspensiones por partidos impuestas a los jugadores por una expulsión pronunciada fuera de una competición o que no se hayan cumplido durante la competición en cuyo transcurso se hubiesen impuesto (por eliminación del equipo o por tratarse del último encuentro del torneo), se cumplirán (...) en el siguiente partido oficial de la selección nacional afectada".

Ante esta normativa, el mayor temor es que Otamendi efectivamente pague la roja en el primer partido de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Si bien hay un gris con el tema de los partidos amistosos (la FIFA los considera "oficiales" en las estadísticas, historiales y conteo de puntos para el Ranking), el antecedente más cercano no es favorable. En Brasil 2014, Fredy Guarín, que lo habían echado en el último encuentro de Colombia por las correspondiente Eliminatoria, no pudo disputar el debut frente a Grecia. En el medio, los Cafeteros jugaron 5 amistosos.

Según pudo averiguar MDZ, en la AFA son optimistas de que no se considere esta expulsión como "grave" en el expediente y que el central pueda quedar indultado en un amistoso disputado en fecha FIFA. En el medio, está también la Finalissima contra España, pero al no ser un torneo directamente organizado por la FIFA, sino por Conmebol y la UEFA, podría no contar como una competencia oficial.