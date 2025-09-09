Lanús, una eliminación y la agenda cargada: las complicaciones del rival de la Lepra

Independiente Rivadavia tiene un duro compromiso el próximo viernes a las 21.15, en el estadio Ciudad de Lanús , por la fecha 8 del Torneo Clausura de Primera División. La Lepra enfrentará al Granate de Mauricio Pellegrino con el objetivo de volver a sumar de a tres de visitante, como lo hizo en la segunda fecha ante Barracas Central .

Y también buscará su segunda victoria consecutiva en el campeonato local luego de vencer a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini , 2 a 1, en la fecha 7. Esto, con el envión anímico y futbolístico que dejó, además, la clasificación a semifinales de la Copa Argentina, dejando en el camino a Tigre, en Rosario .

Para este partido, el DT Alfredo Berti está obligado a realizar una modificación en el equipo titular por la expulsión ante el Bicho de Leonard Costa . De acuerdo a lo trabajado en los últimos entrenamientos, sería la única variante y el resto del equipo sería el mismo que viene de meterse entre los cuatro mejor de la Copa Argentina .

El plantel de la Lepra trabaja en la Ciudad Deportiva a la espera del juego con Lanús.

El que se perfila para ingresar en lugar del defensor uruguayo es Alejo Osella , quien se ubicará como líbero en la defensa de tres centrales en el Azul. De esta manera, los once serán: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Alejo Osella y Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Luciano Gómez; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

Las complicaciones de Lanús

El Granate de Mauricio Pellegrino llega al partido con Independiente Rivadavia con algunas complicaciones. Tras 7 jornadas, Lanús se encuentra dentro de la zona de clasificación, pero está en el séptimo lugar de la Zona B, con 10 unidades. Es decir, no puede regalar puntos si quiere meterse entre los ocho mejores.

Para jugar ante la Lepra, el entrenador debe analizar como administrar el plantel de acuerdo a la seguidilla de compromisos que tuvo y que tendrá. Lanús jugó este lunes por la noche ante Argentinos Juniors por los cuartos de final de la Copa Argentina y fue eliminado.

Al mismo tiempo, el próximo martes, tiene un durísimo choque por Copa Sudamericana nada menos que ante el Fluminense de Brasil, por el partido de ida de los cuartos de final del torneo continental.

A tres días del partido, Pellegrino tendría decidido cuidar algunos futbolistas titulares para el encuentro ante los brasileños y eso sería una buena noticia para la Lepra. ¿Jugarán Izquierdoz, Canale, Marcich, Salvio, Aquino, Moreno y Castillo, entre otros, o pondrá suplentes? Habrá que esperar.