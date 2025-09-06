La Lepra no juega bien, pero presiona, contagia y sueña en grande con Villa como abanderado

La Lepra superó a Tigre por 3 a 1 en Rosario, se metió en semifinales de la Copa Argentina y sueña en grande.

Sebastián Villa, capitán y abanderado en el triunfo de la Lepra para pasar a las semifinales de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia superó a Tigre por 3 a 1 en Rosario, se metió en la semifinales de la Copa Argentina, un logro histórico para el club, y sueña en grande. Con Villa como abanderado, la Lepra presiona, va para adelante y contagia, aunque carece de juego.

La Lepra ganó bien, aunque sin jugar bien. Tigre tampoco lo hizo. Así, por momentos el partido hasta se tornó aburrido y difícil de ver, pero no faltó actitud e intensidad en los Azules -vestidos de blanco-, sello distintivo del equipo y que alcanzó para ser superior al Matador. Además, el conjunto de Berti cuenta con la jerarquía de Sebastián Villa, su as de espadas, quien no hace muchos goles, pero sí hace hacer muchos.

El equipo del parque tuvo orden, algo que está aceitando con el esquema que estrenó ante Tigre, pero en el partido disputado en Victoria, con una línea de tres en el fondo que pasa a ser de cinco en varios tramos de partido. Además, Bottari y Amarfil le dan equilibrio en el mediocampo y algo de tenencia y distribución, aunque sin claridad si se trata de elaborar jugadas de ataque. Finalmente, Matías Fernández y Fabrizio Sartori aportan despliegue, son oportunistas y llegan al gol. Incluso, apareció Bonifacio, con un tremendo zapatazo que se va a recordar por mucho tiempo.

Es tiempo de disfrutar para la Lepra Ante la escasez de juego y de posesión de pelota, el sello de los Azules es la presión alta. Ir a luchar por cada pelota lleva a cometer errores al rival y a generar las situaciones de gol que a Independiente le cuesta crear por sí mismo, salvo cuando Villa consigue desnivelar con acciones individuales. Asimismo, cabe destacar que hasta acá, con esa fórmula le alcanza a la Lepra.

Además, es curioso el hecho de que el mejor partido de Independiente Rivadavia en esta Copa Argentina fue claramente ante Platense, justo el único duelo que no pudo ganar en los 90 minutos.