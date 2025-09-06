De no creer, Los Pumas cayeron ante Australia 28 a 24 en la última jugada del partido
Los Pumas cayeron 28 a 24 en un partidazo ante los Wallabies, en Australia, por la tercera fecha del Rugby Championship.
Los Pumas visitan a los Wallabies en Australia, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Rugby Championship, torneo que atraviesa su última edición. El encuentro se lleva a cabo en el Queensland Country Bank Stadium ante unos 25 mil espectadores.
Santiago Carreras abrió el marcador con un penal y luego amplió con otra patada a los 15 minutos. Sin embargo, a los 23, los Wallabies respondieron con un try de Nic White convertido por Tom Lynagh para dar vuelta el marcador 7 a 6.
Te Podría Interesar
Lejos de desmoronarse, el equipo de Felipe Contepomi reaccionó con determinación. Bautista Delguy apoyó el primer try albiceleste y, aunque Carreras falló la conversión, el equipo argentino pasó al frente 11 a 7. Minutos más tarde, otra gran jugada de Santiago Carreras terminó con Mateo Carreras en el in goal. Esta vez, el propio apertura acertó la conversión para estirar la diferencia.
Con una defensa sólida y un ataque contundente, Los Pumas se fueron al entretiempo con un parcial de 21 a 7, ratificando que llegaron a Australia con la confianza elevada tras el histórico triunfo frente a los All Blacks y con la ilusión de dar otro golpe en el Rugby Championship.
Australia lo ganó en el final
En el segundo tiempo, Australia salió decidido a revertir la historia y encontró en Joseph-Aukuso Sua'ali'i a su gran figura. El back apoyó dos veces en el in goal, primero con conversión de Tom Lynagh para acortar diferencias y, luego, con otro try convertido por James O’Connor, quien decretó el empate parcial en 21.
Cuando restaban apenas dos minutos para el final, Juan Cruz Mallía devolvió la ilusión con un penal certero que volvió a poner a Los Pumas arriba 24 a 21. Sin embargo, en la última jugada, la presión australiana dio sus frutos y Angus Bell consiguió el try que selló la victoria local por 28 a 24.
Las formaciones de Los Pumas y los Wallabies
Australia: Tom Robertson, Billy Pollard, Taniela Tupou, Nick Frost, Tom Hooper, Rob Valetini, Fraser McReight, Harry Wilson (c), Nic White, Tom Lynagh, Corey Toole, Len Ikitau, Joseph-Aukuso Suaalii, Max Jorgensen y Andrew Kellaway.
Suplentes: Brandon Paenga-Amosa, Angus Bell, Zane Nonggorr, Jeremy Williams, Carlo Tizzano, Tate McDermott, James O’Connor y Filipo Daugunu.
Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Joel Sclavi, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Pablo Matera, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía.
Suplentes: Ignacio Ruíz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli y Benjamín Elizalde.