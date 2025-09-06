De no creer, Los Pumas cayeron ante Australia 28 a 24 en la última jugada del partido

Los Pumas cayeron 28 a 24 en un partidazo ante los Wallabies, en Australia, por la tercera fecha del Rugby Championship.

Los Pumas cayeron ante Australia en un partido ajustado por la tercera fecha del Rugby Championship.

Los Pumas visitan a los Wallabies en Australia, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Rugby Championship, torneo que atraviesa su última edición. El encuentro se lleva a cabo en el Queensland Country Bank Stadium ante unos 25 mil espectadores.

Santiago Carreras abrió el marcador con un penal y luego amplió con otra patada a los 15 minutos. Sin embargo, a los 23, los Wallabies respondieron con un try de Nic White convertido por Tom Lynagh para dar vuelta el marcador 7 a 6.

Lejos de desmoronarse, el equipo de Felipe Contepomi reaccionó con determinación. Bautista Delguy apoyó el primer try albiceleste y, aunque Carreras falló la conversión, el equipo argentino pasó al frente 11 a 7. Minutos más tarde, otra gran jugada de Santiago Carreras terminó con Mateo Carreras en el in goal. Esta vez, el propio apertura acertó la conversión para estirar la diferencia.

Con una defensa sólida y un ataque contundente, Los Pumas se fueron al entretiempo con un parcial de 21 a 7, ratificando que llegaron a Australia con la confianza elevada tras el histórico triunfo frente a los All Blacks y con la ilusión de dar otro golpe en el Rugby Championship.

Australia lo ganó en el final En el segundo tiempo, Australia salió decidido a revertir la historia y encontró en Joseph-Aukuso Sua'ali'i a su gran figura. El back apoyó dos veces en el in goal, primero con conversión de Tom Lynagh para acortar diferencias y, luego, con otro try convertido por James O’Connor, quien decretó el empate parcial en 21.