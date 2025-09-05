A horas de enfrentar a Los Pumas, el pícaro comentario del DT de los Wallabies sobre Contepomi: "Me da un poco de miedo por..."
Joe Schmidt habló en conferencia de prensa sobre el duelo entre los Wallabies y Los Pumas y aludió directamente a Felipe Contepomi.
Faltan horas para que Los Pumas enfrenten a los Wallabies por la fecha 3 del Rugby Championship. Este sábado desde la 1.30 jugarán en Queensland el primero de los dos duelos que se llevarán a cabo en suelo australiano. Ambos llegan con un triunfo y una derrota en su haber, aunque los de Oceanía tienen un punto bonus de ventaja.
Este jueves, los head coach de ambos elencos, que mantienen una buena relación entre sí, hablaron en conferencia de prensa respecto de lo que espera de este primer enfrentamiento. Felipe Contepomi se refirió a Joe Schmidt, su par rival, y advirtió: "Sabemos que es minucioso, detallista, y algo va a tener preparado. Un truco, o dos... o tres bajo la manga".
Las declaraciones de Joe Schmidt sobre Contepomi y Los Pumas
Al ser consultado sobre las declaraciones del seleccionador argentino, el entrenador de Australia lanzó un pícaro comentario al respecto durante su rueda: "Eso me da un poco de miedo por lo que está tramando y espero que no esté durmiendo bien pensando en lo que podríamos tener en nuestro arsenal".
"Valoro mucho a Felipe como entrenador y es un buen tipo. Esas dos cosas significan que le deseo lo mejor cuando juegue contra otros equipos. No contra nosotros el sábado, eso seguro", agregó en el mismo sentido el estratega de los Wallabies sobre Contepomi, dejando más en evidencia el afectuoso vínculo que existe entre ambos.
Días atrás, tras caer 22-30 ante Sudáfrica, el head coach de la selección australiana se había referido al presente de Los Pumas y al modo en que llegan al duelo de mañana: "Argentina ha estado en buena forma este año, con victorias sobre los British & Irish Lions y Nueva Zelanda, y sabemos que será muy difícil vencerlos en Townsville", sentenció Schmidt.