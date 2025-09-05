A horas de enfrentar a Los Pumas, el pícaro comentario del DT de los Wallabies sobre Contepomi: "Me da un poco de miedo por..."

Joe Schmidt habló en conferencia de prensa sobre el duelo entre los Wallabies y Los Pumas y aludió directamente a Felipe Contepomi.

Este jueves, los head coach de ambos elencos, que mantienen una buena relación entre sí, hablaron en conferencia de prensa respecto de lo que espera de este primer enfrentamiento. Felipe Contepomi se refirió a Joe Schmidt, su par rival, y advirtió: "Sabemos que es minucioso, detallista, y algo va a tener preparado. Un truco, o dos... o tres bajo la manga".

Las declaraciones de Joe Schmidt sobre Contepomi y Los Pumas

Al ser consultado sobre las declaraciones del seleccionador argentino, el entrenador de Australia lanzó un pícaro comentario al respecto durante su rueda: "Eso me da un poco de miedo por lo que está tramando y espero que no esté durmiendo bien pensando en lo que podríamos tener en nuestro arsenal".

"Valoro mucho a Felipe como entrenador y es un buen tipo. Esas dos cosas significan que le deseo lo mejor cuando juegue contra otros equipos. No contra nosotros el sábado, eso seguro", agregó en el mismo sentido el estratega de los Wallabies sobre Contepomi, dejando más en evidencia el afectuoso vínculo que existe entre ambos.