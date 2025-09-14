Un finde para el olvido y números que no mienten: la Lepra y el Tomba, lejos de lo esperado

Pasó otro fin de semana para Independiente Rivadavia y para Godoy Cruz con más pena que gloria en el Torneo Clausura de Primera División . Ninguno pudo ganar y siguen estando en la tabla de posiciones, afuera de la zona de clasificación a los playoff. Por ahora, la Lepra y el Tomba son pura decepción. La buena noticia es que tienen tiempo para mejorar y con qué hacerlo.

En lo que se lleva jugado del Torneo Clausura , Independiente y Godoy Cruz han jugado 16 partidos, 8 cada uno. Sólo 3 encuentros de 16 fueron triunfos: 1 del Tomba, a Platense, y dos de la Lepra, a Barracas Central y a Argentinos Juniors. Sumando la producción de los dos equipos mendocinos, han conseguido 15 de 48 puntos. Bajísimo.

En la Zona A, la Lepra está 13º de 15 equipos, con 8 puntos, sólo por encima de Aldosivi y de Racing. Consiguió dos victorias, dos empates y perdió 4 veces.

En la Zona B, el Tomba está 11º, con 7 puntos, y con la posibilidad de perder posiciones porque de los de abajo, es el único que ya jugó 8 partidos. Tiene 7 unidades, con una victoria, 4 empates y 3 caídas.

En el caso particular de Godoy Cruz, el dato que más sorprende tiene que ver con el Feliciano Gambarte. Desde la esperadísima vuelta a casa, el Expreso no ha podido ganar: empató con Sarmiento y Barracas Central y cayó con Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima La Plata. Sumando también la derrota con Atlético Mineiro por Copa Sudamericana.

La expectativa tras el mercado de pases

En el primer semestre, no todo fue color de rosas, pero Independiente Rivadavia al menos logró meterse en los playoff y cumplió una campaña mucho más que aceptable. En el caso de Godoy Cruz, tapó la mala campaña en el Apertura con buenos resultados en la Copa Sudamericana, llegando a los ocatvos de final.

Con esa base, y con el optimismo que generó el mercado de pases de ambos, la segunda parte del 2025 generaba una expectativa distinta. La Lepra apostó todo a la vuelta de Alex Arce y a la continuidad de Sebastián Villa, y lo consiguió. El Tomba, repatrió a Pol Fernández y se ilusionó con un par de nombres de experiencia como Juan Escobar o Walter Montoya.

Pero, hasta el momento, nada de nada. Ni de unos, ni de otros. La realidad le está pasando por encima a las expectativas generadas.

De hecho, para Godoy Cruz, esa realidad también marca que, de no crecer de forma urgente, sentirá la presión del descenso hasta el final de la temporada, porque no está lejos de los que hoy estarían perdiendo la categoría.

Qué les queda a la Lepra y al Tomba

En el Torneo Clausura, a Independiente Rivadavia y a Godoy Cruz le quedan 8 jornadas por delante, la mitad de la fase regular del certamen. Y el fixture de ambos no es para nada sencillo. Compromisos duros, con equipos protagonistas, en un formato en el que todos juegan por algo hasta último momento.

Lo que le queda a la Lepra:

Fecha 9: Unión (V)

Fecha 10: Huracán (L)

Fecha 11: Racing (V)

Fecha 12: Godoy Cruz (L)

Fecha 13: Banfield (L)

Fecha 14: Aldosivi (V)

Fecha 15: Central Córdoba (L)

Fecha 16: Defensa y Justicia (V)



Lo que le queda al Tomba: