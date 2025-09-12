Un paso atrás: la Lepra de Alfredo Berti, desconocida y apática

La Lepra cayó ante un modesto Lanús. El conjunto de Alfredo Berti perdió 1 a 0 y sigue afuera de la zona de clasificación.

La Lepra tenía este viernes por la noche la gran chance de ratificar la levantada. Después del triunfo ante Argentinos Juniors en el Gargantini y la victoria y clasificación frente a Tigre en Copa Argentina, el partido ante Lanús podría haber marcado la remontada definitiva de un equipo que había empezado a mostrar buenas sensaciones.

Enfrente estaba un Granate recientemente eliminado de la Copa Argentina y con un compromiso clave por delante frente a Fluminense por Copa Sudamericana. El contexto era favorable para Independiente Rivadavia.

Pero no pudo aprovecharlo el equipo de Alfredo Berti y perdió un encuentro en el que el rival tampoco hizo tantos méritos para ganarlo. Fue un mal partido del Azul en líneas generales, una noche olvidable, con bajos rendimientos individuales, y una derrota casi sin atenuantes.

En términos futbolísticos, la Lepra fue de mayor a menor. Empezó mejor que su rival pero se fue apagando rápidamente, le faltó hambre e intensidad y, lógicamente, le costó inquietar al local en un partido discreto de ambos.

Los cambios de Alfredo Berti Tras el gol de Gustavo Bou para Lanús, luego de una buena jugada colectiva, Alfredo Berti metió mano y realizó dos modificaciones que le permitieron al equipo pararse más adelante y empezar a meter a Lanús contra su arco. Ingresaron Ezequiel Bonifacio y Alex Arce por Mauricio Cardillo y Alejo Osella. El DT rompió la línea de 4 y lo fue a buscar. Bien. Dio la sensación de que la apuesta era buena.