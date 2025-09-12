Independiente Rivadavia perdió 1-0 con Lanús en la Fortaleza granate y no pudo ratificar su levantada

Independiente Rivadavia perdió 1-0 frente a Lanús en un partido correspondiente a la octava fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El delantero Walter Bou marcó el único tanto del partido a los 11 minutos del complemento.

El partido de la fecha interzonal se jugó en el estadio Néstor Díaz Pérez, con Hernán Mastrángelo como árbitro y Germán Delfino en el VAR. La acción más destacada sobre el final fue la expulsión de Rodrigo Castillo, de Lanús , por un golpe a Iván Villalba.

Independiente Rivadavia , que venía de vencer a Argentinos Juniors, quedó antepenúltimo en la Zona A con 8 puntos, mientras que Lanús , que había perdido 3-0 ante Vélez, se ubicó cuarto en la Zona B con 13 unidades.

Durante los primeros 15 minutos, el Granate buscó tomar el control del juego, mientras que el Azul apostó a salidas rápidas de contra, pero ninguno logró ser preciso en el tramo inicial.

La primera llegada de Independiente Rivadavia llegó a los 24 minutos. Matías Fernández avanzó por la derecha, enganchó hacia adentro y remató con la zurda, pero su tiro débil fue controlado por el arquero Nahuel Losada, además de que el juez de línea levantó la bandera por posición adelantada.

El equipo mendocino siguió intentando y a los 31 minutos estuvo cerca del gol: tras un buen centro de Sebastián Villa desde la derecha, Fabrizio Sartori bajó la pelota en el área para Fernández, quien conectó con la cara externa de su botín derecho, pero el balón se fue apenas arriba del travesaño.

A los 35 minutos, con Independiente lanzado al ataque, Lanús aprovechó un contragolpe. Eduardo Salvio entró al área por la izquierda, enganchó hacia adentro y remató con derecha, pero Ezequiel Centurión respondió de manera providencial para evitar el tanto.

El complemento arrancó con Independiente Rivadavia en desventaja, tras una gran jugada colectiva de Lanús por la izquierda que terminó con un remate preciso de Walter Bou para el 1-0 parcial.

La Lepra salió a buscar el empate y dejó espacios que el Granate intentó aprovechar de contra. A los 31 minutos, Marcelino Moreno centró desde la línea de fondo y Rodrigo Castillo remató al borde del área chica, pero la pelota se fue por arriba.

Con la expulsión de Castillo a los 40 minutos, Independiente Rivadavia contó con un jugador más y se lanzó al ataque. A los 46 minutos, Sheyko Studer remató con derecha y Losada logró contener sin dar rebote.

En la próxima fecha, la Lepra volverá a jugar como visitante, el sábado 20 de septiembre a las 16:45, frente a Unión en Santa Fe.

