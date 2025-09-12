Dolor en el mundo Godoy Cruz: la trágica noticia que sacude al Tomba

El hermano de Misael Sosa, jugador del Expreso, falleció en San Luis el jueves a la tarde. Desde el club emitieron un comunicado lamentando lo sucedido.

Una tragedia familiar ha enlutado al mundo Godoy Cruz. El joven Lautaro Lisandro Sosa, de apenas 20 años, murió este jueves durante las primeras horas de la tarde. El deceso ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio San Luis XV, en la zona sur de la ciudad de San Luis. La noticia ha generado un profundo dolor que llegó hasta Mendoza, donde su hermano Misael Sosa desarrolla su carrera profesional.

Godoy Cruz se ha visto envuelto en una profunda consternación tras conocerse la trágica noticia. El club mendocino emitió un comunicado oficial expresando su solidaridad total con su jugador. La institución tombina manifestó su acompañamiento incondicional hacia Misael Sosa y toda su familia en estos momentos de profundo pesar.

El Club Godoy Cruz expresa su respeto y acompañamiento hacia nuestro jugador Misael Sosa y su familia en este difícil momento.



Nos unimos a su dolor y lo acompañamos con todo el afecto de nuestra gran familia tombina. pic.twitter.com/A9yN7eF8iT — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) September 12, 2025

La muerte del joven futbolista ha causado sorpresa en el Club Atlético Huracán de San Luis, donde jugaba profesionalmente. Los dirigentes del "Globo" puntano expresaron su asombro ante lo inesperado del fallecimiento. Un colaborador de la institución reveló que el sábado pasado Lautaro había participado normalmente en un encuentro de la reserva. Durante toda la semana previa, el deportista había cumplido con sus entrenamientos sin mostrar signos de problemas.

El Club Atlético Huracán no tardó en pronunciarse oficialmente sobre el lamentable suceso. La dirigencia elaboró un emotivo comunicado donde destacaron las cualidades humanas y deportivas del joven. Los directivos resaltaron su dedicación, profesionalismo y la calidez que caracterizaba a su personalidad.