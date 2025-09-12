Capacitación en inteligencia artificial para jóvenes: cómo inscribirse

En Godoy Cruz se dictará una capacitación en inteligencia artificial para jóvenes junto a Junior Achievement.

En el marco del mes del estudiante, desde Godoy Cruz lanzaron una propuesta educativa pensada para jóvenes de 15 a 25 años. Se trata de un curso gratuito y online sobre inteligencia artificial, desarrollado junto a la organización Junior Achievement.

La iniciativa busca acercar herramientas digitales de manera accesible y práctica. El programa está organizado en módulos autogestionados que duran entre 15 minutos y una hora y media, lo que permite que cada participante avance a su propio ritmo y reciba un certificado por cada etapa completada.

Una formación adaptada al presente El curso propone que los jóvenes aprendan a aplicar la inteligencia artificial en situaciones de la vida cotidiana. A la vez, se plantea un espacio de reflexión sobre su impacto en los desafíos globales, como la sostenibilidad o la búsqueda de nuevas soluciones laborales.

Con este enfoque, la capacitación apunta a fortalecer tanto la formación personal como la preparación profesional, en un escenario donde la tecnología transforma constantemente el mundo del trabajo.

Una propuesta con alcance nacional Aunque es impulsada desde Godoy Cruz, la capacitación está disponible para todo el país. Esto abre la posibilidad de que estudiantes de diferentes provincias se sumen a una misma experiencia formativa y gratuita.