Estudiantes de la UNCuyo recibieron celulares incautados por contrabando

Un total de 59 estudiantes accedieron a celulares decomisados gracias a un acuerdo institucional entre la UNCuyo y el Ministerio Público Fiscal.

En una medida inédita, 59 estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo recibieron celulares que habían sido incautados por la justicia en causas de contrabando. La entrega estuvo destinada a jóvenes con becas de continuidad, seleccionados en base a su situación socioeconómica y rendimiento académico.

La iniciativa fue posible gracias a un trabajo articulado entre la UNCuyo y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en el marco de una política que busca recuperar bienes decomisados y redestinarlos a fines sociales. En este caso, los celulares pasaron de ser productos del delito a herramientas que permitirán a los estudiantes continuar con sus estudios con mejores condiciones de conectividad.

Declaraciones de las autoridades Del acto participaron la rectora Esther Sánchez, la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, la jefa de las Unidades Fiscales de Cuyo del MPF, María Gloria André, el secretario de Bienestar Universitario, Juan Pablo Cebrelli, y el coordinador de Atajo, Pablo Garciarena.

Celulares incautados entregados en la UNCuyo (1) Celulares decomisados listos para ser distribuidos en la UNCuyo. UNCuyo

Durante el encuentro, Sánchez destacó la importancia de reducir la brecha tecnológica entre quienes cuentan con dispositivos adecuados y quienes no. Mientras que la ministra Rus subrayó el valor de que un bien ilegal termine vinculado con la educación pública. Además, desde el área de Bienestar Universitario, Cebrelli explicó que los celulares se entregaron con la expectativa de que sirvan como herramientas de estudio y permanencia en la universidad.