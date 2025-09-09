Atención: la UNCuyo abrió las inscripciones para una de sus carreras más importantes
La UNCuyo comunicó oficialmente que se abrieron las inscripciones para la carrera de Derecho pensando en el ano próximo.
Este martes 9 de septiembre comenzaron las inscripciones para quienes deseen iniciar en 2026 el primer año de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). Se trata de una de las carreras más demandadas de la institución.
La inscripción, que se realiza de manera online, estará habilitada hasta el 30 de septiembre en la modalidad intensiva de ingreso. Los egresados y egresadas de escuelas dependientes de la UNCUYO no deberán realizar el curso vocacional.
Te Podría Interesar
Cómo inscribirse en la carrera de la UNCuyo
Toda la documentación deberá cargarse en formato digital —preferentemente en PDF— a través de las plataformas habilitadas para la inscripción. Entre los requisitos solicitados figuran:
- Foto digitalizada del DNI (frente y dorso).
- Para aspirantes extranjeros: constancia de DNI en trámite o, en caso de ingreso vía Cancillería, pasaporte con visa estudiantil y copias certificadas.
- Foto digital a color, reciente y de frente.
- Partida de nacimiento (en Mendoza puede solicitarse online).
- Certificación de estudios secundarios completos o constancia de alumno regular de 5° año. Los mayores de 25 años que se inscriban bajo el artículo 7 de la LES deberán presentar certificado de primaria finalizada.
- Constancia de CUIL.
En cuanto al certificado de aptitud psicofísica, no será exigido en esta instancia de inscripción. Sin embargo, quienes tengan una condición de salud o discapacidad que requiera adecuaciones en la cursada deberán declararlo en la ficha de inscripción.
Los aspirantes con trayectorias terciarias o universitarias previas podrán solicitar eximiciones siguiendo los pasos detallados en la página oficial.
Por su parte, las inscripciones de postulantes mayores de 25 años que no posean título secundario se abrirán en una fecha aún a confirmar. La aprobación de las instancias correspondientes será requisito para acceder al Curso de Ingreso.
Para más información, recomiendan consultar los siguientes sitios y contactos para obtener más detalles al respecto.
- Web oficial: Ingreso a Abogacía UNCUYO
- Consultas: [email protected]
- Contacto general: [email protected]