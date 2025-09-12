Godoy Cruz ofrece talleres digitales gratuitos para adolescentes desde septiembre
La Municipalidad presentó “Casa del Futuro Teens”, un programa destinado a adolescentes de 13 a 17 años que ofrece talleres gratuitos en áreas digitales.
Godoy Cruz anunció la puesta en marcha de “Casa del Futuro Teens”, un espacio diseñado especialmente para adolescentes que buscan aprender, crear y experimentar en el universo digital. La propuesta comenzará el 24 de septiembre y estará destinada exclusivamente a jóvenes de 13 a 17 años, con talleres que se desarrollarán todos los miércoles.
La iniciativa incluye una variada oferta de actividades gratuitas, entre las que se destacan animación, creación de videojuegos, programación, dibujo digital y marketing. Para participar, los interesados deberán realizar una preinscripción online, ya que los cupos son limitados. Aquellos que resulten seleccionados recibirán la confirmación por correo electrónico.
Te Podría Interesar
Las clases tendrán una duración de tres meses y se dictarán de manera presencial en la sede de Casa del Futuro, ubicada en Sarmiento 2291.
El objetivo principal es ofrecer a los adolescentes herramientas digitales esenciales para el futuro, al mismo tiempo que se fomenta la creatividad, el trabajo colaborativo y el desarrollo de proyectos propios, donde cada participante sea protagonista de su aprendizaje.
Detalle de los talleres
Desarrollo de videojuegos: minijuegos con Unity y Visual Scripting
- Turno mañana: miércoles, de 11 a 13.
- Turno tarde: miércoles, de 14 a 16.
- Este taller es ideal para quienes deseen dar los primeros pasos en la creación de videojuegos. Así, para el cursado no es necesario tener conocimientos previos en programación. Por lo que, se trabajará con Unity y Visual Scripting, aprendiendo diseño de juegos, animación y niveles, mediante la construcción de lógica visual con nodos. Cada participante finalizará con un videojuego propio como proyecto final.
Animación digital con Krita
- Turno mañana: miércoles, de 9 a 11.
- Turno tarde: miércoles, de 14 a 16.
- El curso está especialmente pensado para aquellos que quieren incursionar en el mundo de la animación. Es que, a partir de Krita, un software libre y accesible, aprenderán los principios básicos de la animación tradicional aplicada al entorno digital. Así, los jóvenes crearán un personaje y una breve historia animada, descubriendo cómo dar vida a sus ideas.
Más propuestas
Dibujo digital: personajes y narrativas visuales
- Turno mañana: miércoles, de 11 a 13.
- Turno tarde: miércoles, de 16 a 18.
- En esta capacitación se aprenderá ilustración digital con Krita. Por lo que, se trabajarán pinceles, capas y color. Aquí, los adolescentes diseñarán personajes propios y narrativas visuales, armando su primer portafolio digital. Entonces, será una modalidad práctica y creativa.
Creación de contenidos: tu marca, tus redes, tus ideas
- Turno mañana: miércoles, de 11 a 13.
- Turno tarde: miércoles, de 16 a 18.
- El taller propone crear contenidos para Instagram y conocer nociones de TikTok. Entonces, se trabajará storytelling, marca personal, creación de contenido y expresión digital.
Cabe destacar que, los jóvenes desarrollarán un proyecto grupal lanzando una marca ficticia con publicaciones, historias y reels. Además, aprenderán branding y diseño visual para redes.
Introducción al marketing para adolescentes: tus primeras estrategias
- Turno mañana: miércoles, de 9 a 11.
- Turno tarde: miércoles, de 14 a 16.
- En este curso, los participantes aprenderán cómo funciona el marketing y cómo aplicarlo a sus ideas. Entonces, se enseñará a definir un público objetivo, analizar campañas y diseñar un plan básico de comunicación. Al finalizar, cada participante presentará un proyecto simple de idea o emprendimiento con su plan básico de comunicación.
Consultas y más información
Las consultas deberán realizarse al 2612051915, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30, o al siguiente mail: [email protected].
Con esta iniciativa, la Casa del Futuro se convierte también en Casa del Futuro Teens, un espacio que impulsa la creatividad digital. De manera tal que, brinda a los adolescentes godoicruceños la oportunidad de formarse en herramientas clave para el presente y el futuro.