Godoy Cruz ofrece talleres digitales gratuitos para adolescentes desde septiembre

Godoy Cruz anunció la puesta en marcha de “Casa del Futuro Teens”, un espacio diseñado especialmente para adolescentes que buscan aprender, crear y experimentar en el universo digital. La propuesta comenzará el 24 de septiembre y estará destinada exclusivamente a jóvenes de 13 a 17 años, con talleres que se desarrollarán todos los miércoles.

La iniciativa incluye una variada oferta de actividades gratuitas, entre las que se destacan animación, creación de videojuegos, programación, dibujo digital y marketing. Para participar, los interesados deberán realizar una preinscripción online, ya que los cupos son limitados. Aquellos que resulten seleccionados recibirán la confirmación por correo electrónico.

Las clases tendrán una duración de tres meses y se dictarán de manera presencial en la sede de Casa del Futuro , ubicada en Sarmiento 2291.

El objetivo principal es ofrecer a los adolescentes herramientas digitales esenciales para el futuro, al mismo tiempo que se fomenta la creatividad, el trabajo colaborativo y el desarrollo de proyectos propios, donde cada participante sea protagonista de su aprendizaje.

Animación digital con Krita

Turno mañana: miércoles, de 9 a 11.

Turno tarde: miércoles, de 14 a 16.

El curso está especialmente pensado para aquellos que quieren incursionar en el mundo de la animación. Es que, a partir de Krita, un software libre y accesible, aprenderán los principios básicos de la animación tradicional aplicada al entorno digital. Así, los jóvenes crearán un personaje y una breve historia animada, descubriendo cómo dar vida a sus ideas.

talleres teens1 Godoy Cruz lanza un espacio exclusivo para jóvenes con talleres de animación, videojuegos y programación. Prensa Godoy Cruz

Más propuestas

Dibujo digital: personajes y narrativas visuales

Turno mañana: miércoles, de 11 a 13.

Turno tarde: miércoles, de 16 a 18.

En esta capacitación se aprenderá ilustración digital con Krita. Por lo que, se trabajarán pinceles, capas y color. Aquí, los adolescentes diseñarán personajes propios y narrativas visuales, armando su primer portafolio digital. Entonces, será una modalidad práctica y creativa.

Creación de contenidos: tu marca, tus redes, tus ideas

Turno mañana: miércoles, de 11 a 13.

Turno tarde: miércoles, de 16 a 18.

El taller propone crear contenidos para Instagram y conocer nociones de TikTok. Entonces, se trabajará storytelling, marca personal, creación de contenido y expresión digital.

Cabe destacar que, los jóvenes desarrollarán un proyecto grupal lanzando una marca ficticia con publicaciones, historias y reels. Además, aprenderán branding y diseño visual para redes.

Introducción al marketing para adolescentes: tus primeras estrategias

Turno mañana: miércoles, de 9 a 11.

Turno tarde: miércoles, de 14 a 16.

En este curso, los participantes aprenderán cómo funciona el marketing y cómo aplicarlo a sus ideas. Entonces, se enseñará a definir un público objetivo, analizar campañas y diseñar un plan básico de comunicación. Al finalizar, cada participante presentará un proyecto simple de idea o emprendimiento con su plan básico de comunicación.

Consultas y más información

Las consultas deberán realizarse al 2612051915, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30, o al siguiente mail: [email protected].

Con esta iniciativa, la Casa del Futuro se convierte también en Casa del Futuro Teens, un espacio que impulsa la creatividad digital. De manera tal que, brinda a los adolescentes godoicruceños la oportunidad de formarse en herramientas clave para el presente y el futuro.