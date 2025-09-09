PAMI en septiembre: cuáles son los cursos y talleres gratuitos disponibles
ARCA lanzó nuevos talleres gratuitos en septiembre para afiliados de PAMI. Las actividades incluyen arte, tecnología, salud y expresión corporal.
Durante septiembre, PAMI continúa con su programa de formación y recreación para personas afiliadas, con una amplia oferta de cursos universitarios y talleres sociopreventivos. Las actividades son gratuitas, no requieren estudios previos y están disponibles en modalidad presencial, virtual o mixta.
El objetivo es promover el aprendizaje, la socialización y el bienestar integral de los adultos mayores, en alianza con universidades nacionales, centros de jubilados y espacios barriales.
Te Podría Interesar
Cursos UPAMI: formación universitaria sin requisitos
Dictados en conjunto con 56 universidades públicas, los cursos UPAMI permiten que los afiliados accedan a clases de:
- Arte y cultura: pintura, teatro, literatura
- Tecnología: uso de celulares, internet, redes sociales
- Bienestar: actividad física, alimentación saludable, relajación
- Idiomas: inglés, francés, portugués (según sede)
- Escritura, historia argentina, fotografía digital, huerta agroecológica
Los cursos UPAMI comienzan en septiembre y se extienden hasta noviembre, con una inscripción abierta que permanecerá habilitada hasta el 10 de octubre. Cada persona afiliada puede anotarse en hasta cinco cursos, sin requisitos académicos previos y de manera totalmente gratuita.
Talleres sociopreventivos: movimiento y expresión
En centros de jubilados y espacios comunitarios, PAMI ofrece talleres de:
- Yoga, danza, teatro, canto
- Estimulación cognitiva y memoria
- Manejo de celulares y herramientas digitales
- Programa Buen Vivir: sexualidad, emociones, envejecimiento
Los talleres sociopreventivos de PAMI comienzan en septiembre y se extenderán hasta diciembre. La inscripción estará habilitada hasta el 31 de octubre, y cada afiliado podrá anotarse en hasta tres actividades presenciales. Estas propuestas están diseñadas para fomentar el bienestar físico, emocional y social, sin requisitos previos ni límite de edad.
¿Cómo inscribirse?
- Ingresá a pami.org.ar/talleresycursos
- Seleccioná la temática o sede de interés
- Completá el formulario online
- Confirmá tu inscripción y guardá el comprobante
Las propuestas de PAMI buscan que cada clase sea una oportunidad para aprender, compartir y mantenerse activo. En un contexto de inflación y aislamiento, estos espacios gratuitos se volvieron clave para el bienestar emocional y social de miles de afiliados.