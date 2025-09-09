Suben las tasas de plazo fijo: qué bancos pagan hasta 57% tras las elecciones

Tras los comicios del 7 de septiembre, varios bancos ajustaron sus tasas de interés en plazo fijo. El nuevo techo alcanza el 57% y cambia el mapa de inversión.

La semana posterior a las elecciones bonaerenses trajo movimientos en el sistema financiero y, especialmente, en el plazo fijo. Hasta principios de septiembre, el techo de algunos bancos se ubicaba en 55%. Hoy se superó, y varias entidades ya ofrecen tasas de interés del 57%.

Como es conocido, hace un tiempo el Banco Central dejó sin efecto el piso mínimo de tasas para plazos fijos, lo que habilitó a las entidades a competir libremente por los depósitos. Esta desregulación, sumada a la incertidumbre económica, impulsó a bancos digitales y provinciales a ofrecer tasas más altas para captar ahorristas.

Hoy, según el comparador oficial del BCRA, el nuevo techo se ubica en 57% de TNA, con entidades como Banco CMF, Banco VOII y Banco Provincia de Córdoba liderando el ranking. También destacan Banco Meridian (56,75%), REBA (55%), y otros como Banco Mariva, Crédito Regional, Banco del Sol y Banco BICA, que se mantienen en el rango del 54–55%.

El plazo fijo se posiciona como una de las mejores opciones para ahorristas Foto: Shutterstock El nuevo techo del plazo fijo es del 57%: bancos digitales y provinciales lideran el ranking. Foto: Shutterstock

Plazo fijo: ¿Cuánto se gana con un millón de pesos? Constituir un plazo fijo a 30 días con una tasa del 57% anual equivale a un rendimiento mensual aproximado del 4,75%. Esto significa que, con una inversión de un millón de pesos, el ahorrista obtendría cerca de $47.500 en 30 días. En bancos con tasas del 55%, la ganancia ronda los $45.833, mientras que en entidades tradicionales como Banco Nación (47%) o Santander (42%), el rendimiento baja a $39.166 y $35.000 respectivamente.