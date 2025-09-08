Reinauguraron una calle estratégica en Godoy Cruz que buscará descomprimir la Rodríguez Peña

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli , participaron de la la reapertura de la calle Alsina, entre Independencia y 9 de Julio, con la que se buscará nuevamente descomprimir el carril Rodríguez Peña.

La obra se enmarcó dentro del plan de infraestructura que impulsa el municipio, que tiene como objetivo mejorar el tránsito del sector comercial e industrial de la zona.

Los trabajos comenzaron en 2024 con fondos municipales y provinciales, e indicaron que aportará, a largo plazo, mejoras para vecinos, empresas y todas las personas que transitan a diario.

Costarelli destacó la importancia de estas intervenciones en materia de seguridad, ordenamiento vehicular y peatonal, y modernización de servicios. Por su parte, Cornejo remarcó el esfuerzo conjunto entre provincia, municipio y sector privado.

“Ya hemos intervenido en 2024 en la calle 9 de Julio, que es el límite con Maipú, y ahora terminamos Alsina. Es un gran esfuerzo conjunto, con mucha inversión en pavimento, acequias, veredas, cloacas, agua y un tritubo para la infraestructura de internet y electricidad”.

La obra de calle Alsina y el objetivo de descomprimir el carril Rodríguez Peña

Los trabajos abarcaron 1.300 metros lineales con una calzada de 10 metros de ancho y nuevas veredas de 1,20 m. También, puentes peatonales y vehiculares, cruces sobre elevados y señalización vial.

A esto se suman obras de saneamiento, instalación de fibra óptica, reemplazo de estación transformadora, soterrado de líneas de media y alta tensión, alumbrado público LED y renovación forestal.

Otro punto clave fue la impermeabilización de la hijuela Sánchez, que permite un uso más eficiente del agua, cuidando este recurso vital.

Con la intervención integral, se mejoró la transitabilidad y se recuperó espacio público al ordenar los frentes a la línea municipal. “Apuntamos siempre a la integración de la comunidad con acciones concretas que reflejan cercanía, eficiencia e innovación”, agregó el intendente.

La modernización de Alsina descomprimirá la transitada Rodríguez Peña, disminuyendo la congestión y la polución.

Al mismo tiempo, potenciará la Zona Industrial de Godoy Cruz, consolidándola como un polo estratégico para la economía provincial. Así, se favorecen el transporte de cargas, el comercio y la conectividad intra e interdepartamental.