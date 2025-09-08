Maurice Fabián Closs: "El peor problema que tuvo el Gobierno es que se notó un cambio de ánimo de la sociedad"

Closs sostiene que “el resultado electoral pone al peronismo en un rol fuertemente competitivo para octubre y con fuertes posibilidades de generar una alternativa para el 2027”. En declaraciones a MDZ , Closs sostuvo que en Misiones “si la Renovación profundiza sus diferencias del gobierno nacional, puede ganar las elecciones”.

- El sábado, a través de las redes sociales, interpretaba, casi a veces con el miedo de estar quedando viejo en política, que me costaba ver cómo se llegaba a una elección con la gente sin plata, con las tasas de interés por las nubes, especialmente el crédito era una de las pocas cosas que tenía el consumo y a partir de junio se volvió muy caro. Maltratando a la gente y a los aliados políticos, el caso del senador Luis Juez para mí fue inentendible, me preguntaba cómo iban a reaccionar los bonaerenses, si parecido a lo que yo pensaba de no entender estas cosas o este cambio cultural que quieren imponer en la política y va a ganar. Claramente a los bonaerenses no les gusta vivir sin plata, ajustados, sin un sentido humanitario que mire a los discapacitados, a los jubilados. No les gusta vivir en el maltrato político y votaron fuertemente en contra en un claro signo negro porque nadie pensó que la diferencia iba a ser tal y esto claramente tiene fuerte repercusión nacional.

- Ni siquiera si se hubiera unido la Libertad a Avanza con Somos, que era aliado de la Libertad Avanza hubieran ganado…

- El peor problema que tuvo esta elección para el Gobierno, y en términos nacionales porque se viene de cara a octubre, es que se notó un fuerte cambio de ánimo de la sociedad. De junio a esta parte la sociedad empezó a notar que nada mejoraba, que el costo y la motosierra era por el bolsillo de la gente y obviamente que, sin plata en el bolsillo, corrupción, agresión, falta de sentido social se catalizaron y la gente se calentó. Esa calentura cambió el estado de ánimo y predispuso al voto en contra del gobierno. Pero lo segundo, que es lo más importante en términos de marketing electoral y en especial en esta lógica digital que es la única que maneja el gobierno, en la marca de la libertad avanza el color violeta perdió muchísima fuerza. Es decir, lo que era el as de espada en junio, que todo el mundo quería ser violeta e ir bajo el sello de la Libertad Avanza y que se esconda el Pro, que se escondan los radicales y que desaparezcan los "pelucas" y qué es solamente la Libertad Avanza, esa marca es la que cayó fuertemente y ese dato hay que tenerlo presente de cara a octubre.

- ¿Quién ganó, Cristina o Kicillof?

- Es secundario, eso es pelea chica. Yo decía que era probable que el peronismo gane por cinco o siete puntos, pero en octubre, no va a haber tanta fuerza y unidad en el PJ y la Libertad Avanza va a ser una buena elección. Ese era mi pronóstico previo. Después semejante resultado electoral, el peronismo se va a unir y va a tener esa hambre de poder que siempre tiene, no se va a preguntar por Cristina, ni por Kicillof, se van a preguntar cuán cerca están de ganar en el 2027. Así que esa es la pregunta que va a dominar gracias a este resultado electoral.

"El resultado electoral pone al peronismo en un rol fuertemente competitivo para octubre y con fuertes posibilidades de generar una alternativa para el 2027”

- ¿Los partidos provinciales o las demás fuerzas pueden ganarle a la Libertad Avanza en las provincias el 26 de octubre?

- Yo creo que no hay todavía ningún elemento ordenador como para unificar a la oposición. Sí, lo que veo es que queda absolutamente claro que a la Libertad Avanza le va a costar ganar elecciones desde el poder y mucho más en segunda vuelta en el 2027. La oposición sabe eso y tiene 2 años por lo menos para ordenarse y encontrar las alternativas. Además, hay un sistema electoral con segunda vuelta que probablemente las ofertas que vayan contra la Libertad Avanza no sea solamente una, sea una más tirando a la izquierda y otra hacia el centro que luego se irán a unificar.

- En Corrientes se dio algo similar a la provincia de Buenos Aires: triunfó el oficialismo y la Libertad Avanza salió cuarta…

- El armado de la Libertad Avanza en Corrientes fue un grave error. Es decir, pudiendo la Libertad Avanza disimular sus votos o su poder territorial anclándose en un gobernador con 70 puntos de imagen como Gustavo Valdés con una elección prácticamente ganada, Milei lo desafía, pero no solamente eso, sino que le pide el lugar de él, es decir, el de primer senador, son cosas inentendibles desde la política tradicional. Y ese resultado de la Libertad Avanza del fin de semana pasado en Corrientes debilitó la marca y lo hizo más débil el 7 de septiembre. Es decir, el as de espada que tenían en la elección de Manuel Adorni hoy día lejos está de ser un as de espada, obviamente no es el cuatro de copas, pero es lejos de una marca que te garantice el 40 % de los votos.

- ¿Coincide, por ejemplo con el gobernador de Misiones Hugo Passalaqua, que dijo que la gente pide más federalismo y más acercamiento?

- Son cosas imposibles de no coincidir. Yo lo puedo plantear con mucha más crudeza debido a la responsabilidad que tiene un gobernador. El gobernador tiene que plantear con responsabilidad y, por sobre todas las cosas, cuidando el día después cuando se tiene que poner a gestionar. Yo lo vengo diciendo hace bastante tiempo y creo que de los que somos del espacio de la Renovación misionera, siempre lejos, he sido el más crítico del modelo nacional y de toda posibilidad de tratar de ser parecidos, porque para mí de parecido no tenemos nada, más allá que siempre fui también de aquellos que reconoció y reconoce que este gobierno nacional tomó decisiones e hizo cosas importantes, pero en los últimos 60 días tiene una desbarrancada en su popularidad y, al contrario de lo que se hace en tiempos electorales, en vez de buscar sumar, buscó restar, en vez de buscar acordar, buscó dividir y por sobre todas las cosas, en vez de buscar que la gente tenga un mayor bienestar económico, los apretó vía la tasa de interés.

- Perdió entre los productores agropecuarios que hace meses atrás lo vitorearon en la Sociedad Rural Argentina, es algo que también sorprende porque ciudades como Pergamino, Bragado, son zonas de fuerte arraigamiento productivo…

- Lo que pasa que el voto bolsillo fue el que dominó, y la vedette del voto bolsillo fue el voto del campo. El campo fue a votar sin plata, y calladito votó en contra a Milei.

- ¿Por qué?

- Porque si bien no querían al peronismo, no querían a Cristina ponerle el nombre que le quieran poner al final de la cosecha iban y cambiaban la camioneta 4X4, y tenían el problema que tenían que esperar tres o cuatro meses que le entreguen y les sobraba unos pesos para comprar un departamento en Rosario o en Capital Federal. Terminó esta cosecha con el valor del gasoil, con el del flete, con el valor de esto de lo otro y con las mismas retenciones y con un cambio atrasado no les sobra un peso. Entonces, el voto bolsillo que uno esperaba en el discapacitado, en la familia del jubilado, en el jubilado en el trabajador endeudado, en el desocupado, también fue reflejado en el campo, que más allá de que sea antiperonista o no, calladito fue y le votó en contra.

- ¿Cómo vislumbra el tema de los mercados después del domingo?

- Después de un día negro, viene todo para atrás. Los mercados hay que mirarlos dentro de una semana. Hoy no tenga duda alguna, fue un día negro, algo inesperado en Argentina con la volatilidad que es abrir recontra para atrás. Miremos dentro de una semana cómo están los mercados.

- ¿Cómo cree que ve Estados Unidos estas elecciones? Cuando hace dos meses se hablaba de una Cristina candidata, hoy está presa, hace dos meses atrás se hablaba de un Milei sin problemas de corrupción….

- Alguna vez te respondí de la misma forma. No somos relevantes para EE.UU. Hoy para Estados Unidos lo que pasó en Argentina no es importante. No somos relevantes ni seremos relevantes, aunque Milei crea que se sienta en la misma mesa de Donald Trump, no somos relevantes, y hoy para Estados Unidos lo que pasó en Argentina es un dato más del fondo del patio sudamericano.

- Yo me refería al Fondo Monetario Internacional…

- Para el Fondo es preocupación y le van a decir al Gobierno que reaccione y que tome las medidas un poco más realistas que tenga que tomar. Acá hubo un plan platita, le vendieron dólares baratos en los últimos dos meses a los argentinos, 11.000 millones a un tipo de cambio muy barato. Eso el Fondo lo va a advertir.

- Pensando en el 2027 del lado opositor, ¿se puede pensar en el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, como candidato a presidente, con el acompañamiento de gobernadores?

- Hay expectativa de poder y expectativa de que a Milei se le puede ganar en el 2027. No hay un solo candidato, ni siquiera Kicillof después de este resultado, puede ordenar a todos detrás de su liderazgo. Pero eso se va a ir construyendo de a poquito, no hay que tener apuro, las elecciones se ganan en los últimos momentos. Así que con una sola propuesta electoral o con dos propuestas electorales que luego tiendan a unificarse en el balotaje, yo no tengo duda alguna que los gobernadores, los exgobernadores van a llevar un plan como para ganar las elecciones en el 2027, sin usar nombres propios como ejemplo.

Misiones

- ¿Cómo vislumbra el 26 de octubre para Misiones?

- Hoy día, si el piso de Milei va para abajo del 35% y la Renovación se sabe diferenciar del gobierno nacional como siempre debe hacerlo y como siempre lo debió haber hecho, puede ganar las elecciones, pero tiene que ser diferente porque somos diferentes, porque siempre fuimos diferentes y siendo diferentes podemos ganar las elecciones. Si buscamos confundirnos, la gente se va a confundir y no nos va a votar, pero si recuperamos nuestra esencia y defendemos a los que necesitan de defensa, en este caso, discapacitados, jubilados, agricultores, la gente nos va a identificar y se puede revertir el resultado que se tenía previsto al principio de las cosas. Se puede ganar si uno es claramente distinto al gobierno nacional.

- Por sus discursos en cada ciudad a la que va el primer candidato a diputado nacional, el presidente de la Cámara, Oscar Herrera Ahuad, se está diferenciando de lo que es la Libertad…

- Esperemos que se profundice esa línea y que el mensaje sea claro de acá al 26 de octubre, el resultado seguramente será bueno. Siendo distintos al Gobierno nacional, se puede ganar.