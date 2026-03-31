"Lloren kukitas": el Gobierno celebró eufórico el dato que muestra la baja de la pobreza

La pobreza en la Argentina se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, mientras que la indigencia alcanzó el 6,3%, de acuerdo con los datos difundidos por el Indec .

El registro marca una baja significativa respecto del mismo período de 2024, cuando el indicador llegaba al 38,1%, lo que implica una reducción interanual de 9,9 puntos porcentuales.

En términos absolutos, el informe refleja que alrededor de 13,5 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza sobre una población estimada en 47,9 millones de habitantes. A su vez, cerca de 3 millones permanecen en situación de indigencia, es decir, sin ingresos suficientes para cubrir la canasta básica alimentaria.

El dato no solo consolida una tendencia descendente iniciada a lo largo de 2024, sino que además ubica al indicador en su nivel más bajo desde el primer semestre de 2018, cuando la pobreza había sido del 27,3%.

La difusión del informe tuvo un fuerte impacto político y fue celebrada por los principales referentes del oficialismo. El presidente Javier Milei destacó la baja del indicador en sus redes sociales al afirmar: “La pobreza sigue bajando. Dato no relato. MAGA!”.

El mensaje fue replicado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que se trata del nivel “más bajo en más de siete años”.

En su análisis, Caputo también puso el foco en la magnitud de la corrección desde el inicio de la gestión: “En relación al primer semestre de 2024, la reducción fue de 24,7 puntos en pobreza y de 11,8 puntos en indigencia”, señaló.

El funcionario atribuyó la mejora a una combinación de factores, entre ellos la recuperación de la actividad económica, la desaceleración de la inflación y la reconfiguración de la asistencia social mediante transferencias directas.

"Los kukas dejaron una pobreza del 57%, más de la mitad del país POBRE. El Presidente Javier Milei la bajó a 28,2%. LLOREN KUKITAS", dispararon desde La Libertad Avanza.

El oficialismo vincula la baja a la desinflación y al crecimiento

En la misma línea, el vocero presidencial Manuel Adorni remarcó que el dato representa el nivel más bajo en siete años, mientras que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, vinculó la caída del indicador con la baja de la inflación, la expansión de la economía y cambios en la política social.

El resultado, según la interpretación del Gobierno, refleja el impacto del programa económico implementado desde fines de 2023, luego de un período inicial de fuerte deterioro en los indicadores sociales.

Un indicador en retroceso desde el pico de 2024

La evolución del índice muestra un cambio marcado respecto del inicio del actual ciclo económico. A comienzos de 2024, tras la devaluación y el salto inflacionario, la pobreza había alcanzado el 52,9%, su punto más alto en los últimos años.

Desde entonces, el indicador comenzó a descender de forma sostenida: bajó al 38,1% en el segundo semestre de 2024 y continuó en esa línea hasta ubicarse en 31,6% en la primera mitad de 2025. El dato más reciente confirma esa trayectoria y la consolida como tendencia.

La mejora también se observa en la cantidad de personas afectadas. Si se compara con el máximo registrado a principios de 2024, más de 11 millones de argentinos habrían salido de la pobreza, mientras que la indigencia se habría reducido en más de 5 millones, según estimaciones realizadas a partir de la proyección de los datos oficiales.

En la comparación más inmediata, entre el primer y el segundo semestre de 2025, cerca de 1,54 millones de personas dejaron de estar por debajo de la línea de pobreza —medida por la Canasta Básica Total— y unas 269 mil lograron superar la indigencia al alcanzar ingresos suficientes para cubrir la canasta alimentaria.