El Gobierno oficializó la renuncia del presidente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad

El Gobierno nacional oficializó la salida de Néstor Marcelo Lamboglia como presidente del Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Energas), el organismo encargado de supervisar y controlar los servicios de energía en el país.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 437/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según establece la norma, se aceptó la renuncia presentada por Lamboglia con efecto retroactivo al 1 de junio de 2026.

El decreto contiene únicamente dos artículos: el primero oficializa la salida del funcionario y el segundo dispone las comunicaciones administrativas correspondientes para su publicación y archivo.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) funciona como organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Entre sus funciones se encuentran la regulación, fiscalización y control de los servicios públicos vinculados al gas y la electricidad, además de supervisar el cumplimiento de los marcos regulatorios por parte de las empresas prestadoras.

La salida de Lamboglia se produce en un contexto de reformas impulsadas por el Gobierno nacional en materia energética y regulatoria.

Sin anuncio de reemplazo

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no informó quién ocupará la presidencia del organismo tras la renuncia de Lamboglia.

El decreto publicado en el Boletín Oficial se limita a aceptar la dimisión y no incluye la designación de un sucesor para conducir el ente regulador.

La definición de las nuevas autoridades quedará en manos del Gobierno nacional, que deberá avanzar con los mecanismos correspondientes para cubrir uno de los cargos más relevantes dentro de la estructura de control del sector energético argentino.