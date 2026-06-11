Acuerdo entre las universidades y el Gobierno: el CIN celebró, pero advirtió que "no alcanza"

Si bien el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo económico con los rectores y busca dar por cerrado el conflicto universitario , tras meses de huelgas y marchas, para el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el rector de la Universidad de Rosario (Santa Fe), Franco Bartolacci, el tema no está cerrado y “debemos tomar el acuerdo suscripto con mesura”.

El presidente del CIN fue cauteloso, aunque sostuvo que “se dio un paso importante”. Bartolacci mantuvo una entrevista con MDZ en la que hizo un análisis de la situación crítica que está atravesando la universidad nacional . “Los docentes y no docentes universitarios están en una situación precaria”. Para el rector de la Universidad de Rosario, el presidente Javier Milei “se está equivocando en el lugar que le asigna a la educación superior y a la ciencia”.

-Han sellado un acuerdo salarial y presupuestario con el Gobierno Nacional, aunque continúa la demanda en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su visión respecto al acuerdo al que se ha arribado? -De mesura. Por supuesto que es un paso importante ante la situación extremadamente delicada que atraviesa la Universidad Pública en términos presupuestarios y fundamentalmente salariales, pero de ninguna manera es definitorio ni suficiente. Por lo tanto, con lo conseguido lo que hay que hacer es seguir trabajando para que sigan apareciendo las respuestas estructurales.

-El aumento salarial plantea un 24,33% en dos tramos y un ajuste del 21,33% en julio y otro del 3% en octubre. ¿Esto es así? -Así es.

-¿Con estos porcentajes de aumento cómo quedaría el salario docente y no docente? -Nos falta alrededor de un 30% respecto de lo que establece la ley. Por supuesto, 25% no es lo mismo que 50%, pero 25% tampoco es lo mismo que cero. Mucha gente la está pasando realmente muy mal; no es lo mismo percibir un 25% más de salario que no percibirlo. Hay que seguir trabajando para que la respuesta cultural aparezca.

-¿Cuál es el sueldo básico hoy de un docente y de un no docente en la universidad?

-Un no docente está alrededor de los 700.000 pesos por mes y un docente depende de la dedicación y la gerencia del cargo; pero los cargos iniciales en dedicaciones simples son las más bajas, están alrededor de los 200.000 pesos por mes y de allí para arriba de acuerdo a la dedicación y la jerarquía.

-¿Cómo hace un docente y un no docente para sobrevivir con esos sueldos?

-Hace un esfuerzo enorme, por eso le decía que es una condición extremadamente precaria en la que está el sistema universitario en su conjunto y los trabajadores de la educación superior especialmente. Y por eso hay que trabajar en todos los ámbitos para encontrar respuestas, que a veces se dan más estructurales y a veces se dan menos, pero todas, no tengan ninguna duda, nos ayudan a seguir andando.

-El acta rubricada también incluye un incremento del 50% en el programa de becas estratégicas Manuel Belgrano…

-Sí, y un incremento del 20% de los gastos de funcionamiento más una partida adicional de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios. Tampoco alcanza.

La división del presupuesto entre infraestructura y funcionamiento

-¿Cuánto se lleva en infraestructura y en funcionamiento una universidad?

- Más del 90% en salarios y el resto en funcionamiento. Por supuesto que ninguna de las cosas alcanza en su totalidad para dar una respuesta estructural. No es lo mismo tenerlo que no tenerlo, eso también es verdad.

-¿Cómo sigue de ahora en más el tema universitario?

-Seguimos peleando en el ámbito público, legislativo y en la gestión ante las autoridades nacionales.

-Específicamente, ¿cómo sigue la causa judicial? Porque la Corte no tiene plazos…

-Nosotros vamos a insistir en los dos sentidos, tanto para que resuelva la Corte respecto a la cautelar, como para que empiece a resolverse la cuestión de fondo que todavía está en primera instancia.

-¿Quedó abierto el diálogo con el Gobierno Nacional o está cerrado?

-En principio, abierto. Es muy importante también el ámbito de las paritarias.

-¿Se perdió el primer cuatrimestre o se recupera?

-No se perdió. Se sostuvo con enorme esfuerzo, con muchas dificultades, pero estamos ya promediando su final y vamos a poder terminarlo. Por supuesto que esto genera un contexto distinto. Entonces, no resuelve estructuralmente el problema, pero genera, insisto, un contexto distinto.

-¿Es optimista?

-Soy un pesimista esperanzado, por naturaleza. Pesimista por las condiciones objetivas en las que nos encontramos, en particular en la universidad. Esperanzado porque creo en la comisión humana, y creo que pelear sirve, vale la pena.

-Si se sienta con el presidente Javier Milei en una charla a solas, ¿qué le diría?

-Que se está equivocando en el lugar que le asigna a la educación superior y a la ciencia, que tendría que mirar lo que hacen los países desarrollados que priorizan la inversión en estas áreas porque es estratégico para el futuro de las naciones y para su desarrollo, y que tiene que tratar de otra manera a la comunidad universitaria y científica del país, que se merece otra consideración y otro trato por el enorme esfuerzo que hace en condiciones tremendamente precarias para sostener todo lo que la universidad le aporta a la Nación.