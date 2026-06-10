El Gobierno anunció un acuerdo con los rectores de las universidades, aunque los gremios se distancian
El Ministerio de Capital Humano formalizó el entendimiento con las autoridades de las casas de estudio. Los sindicatos piden ser incluidos en la discusión y advierten medidas.
El Gobierno formalizó este miércoles que llegó a un acuerdo económico con los rectores y busca dar por cerrado el conflicto universitario, tras meses de huelgas y marchas. Mediante un comunicado, el Ministerio de Capital Humano informó que la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron “a un acta acuerdo que establece una recomposición salarial para el sector universitario”, tal como adelantó ayer MDZ.
“El Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las Universidades Nacionales los fondos tendientes a incrementar la masa salarial del 24,33%, distribuido de la siguiente forma: un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y un 3% en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026”, se precisó esta tarde.
Qué dice el acuerdo con las universidades
En materia presupuestaria, se actualizará en un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, y dispondrá un incremento de $50.000.000.000 en la partida destinada a hospitales universitarios para 2026.
En cuanto a las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio de 2026.
Por último, se garantizarán los fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes, y las Universidades Nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme la legislación vigente.
La Casa Rosada recalca que estos recursos surgen "de partidas que obtuvo con mucho esfuerzo el Ministerio de Economía". Mientras tanto, persiste el amparo del Ejecutivo contra la Ley de Financiamiento Universitario, causa que ya llegó a la Corte Suprema.
Sin embargo, se mantiene la reticencia de los gremios, que piden ser incluidos en la negociación paritaria y aseguran que deliberarán acciones en conjunto para definir si están de acuerdo con el alcance de este acuerdo o si retomarán “el plan de acción”.