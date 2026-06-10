El Gobierno anunció un acuerdo con los rectores de las universidades, aunque los gremios se distancian

El Ministerio de Capital Humano formalizó el entendimiento con las autoridades de las casas de estudio. Los sindicatos piden ser incluidos en la discusión y advierten medidas.

El Gobierno formalizó este miércoles que llegó a un acuerdo económico con los rectores y busca dar por cerrado el conflicto universitario, tras meses de huelgas y marchas. Mediante un comunicado, el Ministerio de Capital Humano informó que la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron “a un acta acuerdo que establece una recomposición salarial para el sector universitario”, tal como adelantó ayer MDZ.

“El Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las Universidades Nacionales los fondos tendientes a incrementar la masa salarial del 24,33%, distribuido de la siguiente forma: un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y un 3% en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026”, se precisó esta tarde.

Qué dice el acuerdo con las universidades En materia presupuestaria, se actualizará en un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, y dispondrá un incremento de $50.000.000.000 en la partida destinada a hospitales universitarios para 2026.

En cuanto a las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio de 2026.

Por último, se garantizarán los fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes, y las Universidades Nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme la legislación vigente.