El Gobierno reactivó los pliegos judiciales en el Senado: ahora van por el juez salvador de la reforma laboral

Luego de la polémica por el pliego María Verónica Michelli , la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, el Gobierno reactivó las negociaciones por las vacantes judiciales. Este martes, se presentó el camarista del fuero penal Víctor Pesino , que rechazó la cautelar de la CGT contra la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei, en audiencia pública del Senado. Al cierre de la jornada, el pliego del magistrado para integrar la Cámara de Apelación del Trabajo recibió el dictamen en la comisión de Acuerdos.

El kirchnerismo, por su parte, aprovechó los momentos de tensión para apuntar contra el magistrado que desestimó una cautelar que frenaba la reforma judicial de Milei. El que recogió el guante fue Mariano Recalde (Capital Federal), que le preguntó si había cobrado dinero por emitir alguna sentencia. Algo que el juez no confirmó, pero tampoco rechazó.

En otro momento, el dirigente porteño le consultó por el apodo que tiene en los pasillos de Tribunales. "Se los nombra como Bonnie y Clyde ", indicó. Y aclaró: "A usted y su colega María Dora González", en relación a la historia de dos norteamericanos que estafaron bancos y supermercados.

La pregunta de Recalde hizo reaccionar a la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, quien acusó al peronismo de realizar un "acoso" sobre el juez y señaló que eso "nada tiene que ver con las preguntas objetivas. Pasa que el doctor Pesino tomó una decisión: "que las leyes que este Congreso vota, se respetan”.

"Vamos a apoyar la renovación del doctor Pesino, no le vamos hacer una preguntas ya que hace muchos años que es juez y el habla de sus sentencias", agregó.

Pesino sobre el fallo en favor de la reforma laboral

Sobre el fallo de la CGT, Pesino dijo que ningún de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral y dijo que "había un planteo genérico de la CGT contra el Estado nacional”. Dijo que pasó a la justicia de Contencioso Administrativa y se "revocó esa cautelar y la CGT ha apelado, y tengo entendido que no llegó siquiera a la Cámara Federal”.

Recalde también consultó porque creía que su pliego salió un día después de su fallo sobre la reforma laboral, y Pesino señaló: "Solicité la prórroga de agosto del 2025", y que el 7 de Abril mantuvo un encuentro con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques: "Quiso conocerme, quiso saber qué opinaba del traspaso de la justicia nacional a la Ciudad".

Señalo que el ministro le informó que iban avanzar con su pedido y el "13de abril recibí un correo y el 24 de abril se publicó el edicto". Sobre el atraso en el dictado de sentencia, Pesino lo adjudicó que a la gran cantidad de vacantes y "estamos recibiendo 600 expedientes mensuales con lo cual es materialmente imposiblemente" procesar esa cantidad de expedientes.