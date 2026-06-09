Capacitación virtual adaptada a los médicos: así busca el Gobierno profesionalizar las guardias en hospitales

El Gobierno provincial llevará adelante una capacitación orientada a médicos residentes , médicos generalistas y profesionales que trabajan en guardias hospitalarias. Se trata de una nueva edición del Curso Anual de Medicina Práctica (CAMP), organizada por el Ministerio de Salud y Deportes.

Según detallaron fuentes oficiales, la iniciativa busca profesionalizar la atención médica a través de un "entrenamiento continuo, gratuito y en formato completamente virtual", el cual estará adaptado "a las necesidades de los profesionales".

De acuerdo a lo detallado, este año el módulo quirúrgico estará enfocado en la cirugía craneofacial y cervical. En esa línea, el curso realizará un "abordaje transversal de patologías complejas" como traumatismos de cráneo, tumores de cabeza y cuello, e infecciones graves de la región cervinofacial. El programa de formación continua incluye siete módulos transversales con abordaje multidisciplinario y certificación oficial.

La capacitación contará con diez unidades disponibles a lo largo de nueve meses y estará estructurada en unidades temáticas enfocadas en la resolución de escenarios quirúrgicos reales, vistos desde un punto de vista multidisciplinario. Así, se abordará el trauma facial complejo, la patología tumoral de cabeza y cuello, y las emergencias respiratorias quirúrgicas.

La propuesta académica cuenta además con la participación conjunta de los jefes de los servicios de Cabeza y Cuello, Cirugía Maxilofacial, Tórax, Oftalmología, Anestesiología, Neurocirugía y Otorrinolaringología del Hospital Central.

Este año el módulo quirúrgico estará enfocado en la cirugía craneofacial y cervical.

Un dato resaltar, que la modalidad de cursada será virtual y sin horarios fijos, lo que le permitirá a los profesionales organizar el estudio acorde a su disponibilidad horaria.

En cuanto al sistema de evaluación, éste contempla un examen final de opción múltiple, el cual se aprobará en caso de contar con al menos el 80% de respuestas correctas.

El curso de "Cirugía craneofacial y cervical" tendrá su inicio el próximo 22 de junio. Según indicaron desde el Gobierno, quienes estén interesados en realizarlo deberán inscribirse en la página habilitada.

Unidades del Curso Anual de Medicina Práctica (CAMP) 2026