La inflación de mayo definió el aumento de la AUH: cuánto se cobrará en julio

Tras el dato de la inflación de mayo informado por el Indec, se confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,1% en julio. La actualización impactará también en otras prestaciones que paga la Anses.

El incremento surge de la fórmula de movilidad vigente, establecida por el DNU 274/24, que ajusta mensualmente las prestaciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con la actualización del 2,1%, la AUH pasará de $144.932 a $147.975,57 por hijo.

Sin embargo, cabe aclarar que Anses no deposita la totalidad del monto, sino que cada mes el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta que el titular presente la Libreta AUH, que acredita la asistencia escolar y los controles de salud de los menores.

De esta manera, en julio los beneficiarios cobrarán:

Monto total de la AUH: $147.975,57.

Pago mensual (80%): $118.380.

Monto retenido (20%): $29.596.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad ascenderá a $481.825 mensuales. En este caso, el pago directo será de $385.460, mientras que $96.365 quedarán retenidos hasta la presentación de la documentación correspondiente.

Qué extras se suman al cobro de la AUH

Además de la asignación mensual, los beneficiarios continúan recibiendo la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto con la prestación y no requiere inscripción previa.

Los montos vigentes son:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Qué otras prestaciones aumentan en julio

El ajuste del 2,1% también alcanzará a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones de la Anses.

Por lo tanto, los haberes quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $411.787,67.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.460,13.

Pensiones No Contributivas (PNC): $288.251,36.

Prestación Básica Universal (PBU): $188.374,06.

Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE): $147.975,57.

En el caso de los jubilados, también contarán con el bono de $70.000 que el Gobierno brinda a quienes perciben los haberes más bajos. Con ese refuerzo, el ingreso total ascendería a $481.787,67.