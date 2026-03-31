La pobreza bajó a 28,2% en el segundo semestre de 2025
El dato fue difundido esta tarde por el Indec, marcando que se trata del registro más bajo desde 2018. En todo el país hay 13,3 millones de pobres.
En un año marcado por la continua baja de la inflación y la estabilización de la economía, el número de pobres e indigentes también registró una baja, llegando en el segundo semestre de 2025 a 21% de los hogares, donde vive el 28,2% de la población, una baja de 3,4 puntos porcentuales, señaló este martes el Indec).
Los datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva información de 31 aglomerados urbanos en todo el país, indican que en el país hay 2,1 millones de hogares, alcanzado 8,5 millones de personas. Sin embargo, el dato saliente es que proyectando el dato de pobreza de la EPH al total del país se llega a la friolera de que viven en la pobreza 13,3 millones de personas.
En cuanto a la indigencia, según la EPH alcanza a medio millón de hogares, llegando a 1,9 millones de personas, trepando al 6,3% de la población. Ampliando al total de la población los indigentes trepan a 2,97 millones de personas.
"Con respecto al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 3,1 y 3,4 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente. En el caso de la indigencia, no se observaron variaciones estadísticamente significativas", reveló el Indec.
El aspecto clave a considerar es que para definir la línea de la pobreza hay que observar a cuánto llega la canasta básica total (CBT) a partir de los ingresos en moneda, mientras que la indigencia se calcula a partir de la canasta básica alimentaria (CBA).
En el período de referencia el ingreso total familiar aumentó 18,3%, mientras que la CBA avanzó 11,9% y la CBT 11,3%. Dado que los ingresos en el segundo semestre del año crecieron por encima de ambas canastas, eso terminó derivando en una baja del índice de pobreza e indigencia.
En este contexto, se destaca que la pobreza entre los menores de 14 años alcanza al 41,3% de la población, mientras que asciende a 32,6% entre los que tienen entre 15 y 29 años.