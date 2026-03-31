La pobreza bajó a 28,2% en el segundo semestre de 2025

El dato fue difundido esta tarde por el Indec, marcando que se trata del registro más bajo desde 2018. En todo el país hay 13,3 millones de pobres.

La nueva baja en el índice de pobreza llevó el índice del segundo semestre de 2025 a 28,2%, anotando la tercera baja consecutiva desde que asumió Javier Milei.

En un año marcado por la continua baja de la inflación y la estabilización de la economía, el número de pobres e indigentes también registró una baja, llegando en el segundo semestre de 2025 a 21% de los hogares, donde vive el 28,2% de la población, una baja de 3,4 puntos porcentuales, señaló este martes el Indec).

Los datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva información de 31 aglomerados urbanos en todo el país, indican que en el país hay 2,1 millones de hogares, alcanzado 8,5 millones de personas. Sin embargo, el dato saliente es que proyectando el dato de pobreza de la EPH al total del país se llega a la friolera de que viven en la pobreza 13,3 millones de personas.

PObres e indigentes 2° semestre 2025 En cuanto a la indigencia, según la EPH alcanza a medio millón de hogares, llegando a 1,9 millones de personas, trepando al 6,3% de la población. Ampliando al total de la población los indigentes trepan a 2,97 millones de personas.

"Con respecto al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 3,1 y 3,4 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente. En el caso de la indigencia, no se observaron variaciones estadísticamente significativas", reveló el Indec.

El aspecto clave a considerar es que para definir la línea de la pobreza hay que observar a cuánto llega la canasta básica total (CBT) a partir de los ingresos en moneda, mientras que la indigencia se calcula a partir de la canasta básica alimentaria (CBA).