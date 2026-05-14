Cuánto necesitó una familia mendocina para no caer bajo la línea de la pobreza en abril

Una familia mendocina compuesta por cuatro integrantes necesitó reunir ingresos por $1.361.503,74 durante abril para evitar quedar por debajo de la línea de pobreza, según los datos oficiales difundidos este jueves. La cifra surge del relevamiento que mensualmente publica la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de la provincia y corresponde al hogar tipo 2, conformado por un jefe de familia, su pareja y dos hijos menores.

El mismo informe ubicó la línea de indigencia para ese grupo familiar en $569.666,84, valor que define la frontera de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Es decir, los hogares que durante abril no lograron alcanzar ese piso quedaron en situación de indigencia, mientras que aquellos cuyos ingresos se ubicaron entre ambos montos fueron considerados pobres pero no indigentes.

Costo de vida en Mendoza: inflación y canasta básica En la comparación interanual, los registros muestran un salto considerable. En abril de 2025, la CBT para la misma composición familiar se ubicaba en $1.002.604,37, lo que implica que en doce meses el costo de cubrir las necesidades básicas trepó cerca de un 36 por ciento en el Gran Mendoza. La dinámica acompaña el comportamiento general de la inflación que viene golpeando a los hogares argentinos.

Para entender cómo se construyen estos valores, el organismo recuerda que la Canasta Básica Total agrupa el conjunto de bienes y servicios que cubren las necesidades habituales de la población, tomando en cuenta los hábitos de consumo del lugar.