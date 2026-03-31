Ampros fue a la Justicia y le reclama al Gobierno la reapertura de paritarias

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud ( Ampros ) volvió a arremeter contra el gobierno de Alfredo Cornejo. Luego de que se rompieran las negociaciones paritarias con el Ejecutivo provincial, el gremio inició acciones judiciales y exige la "urgente reapertura de la negociación salarial".

"Debido al contexto y la gravedad de la situación ante el cierre unilateral de la negociación colectiva y de las paritarias por parte del Poder Ejecutivo Provincial, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (A.M.Pro.S.) ha iniciado una batería de acciones judiciales", reza el texto difundido este martes por Ampros. Según el gremio, estas iniciativas judiciales tienen como objetivo denunciar "las prácticas desleales a las que se ha sometido a los profesionales" de la Salud Pública.

El gremio reclama que los profesionales de la salud de la provincia no recibieron aumentos salariales. De acuerdo al comunicado difundido, esto incluye a médicos del nuevo régimen, prestadores y contratados.

Otra de las quejas que esgrime Ampros es el Gobierno tampoco las guardias a prestadores de salud mental. "En algunos casos se adeudan hasta tres meses", exponen desde el sector.

Uno de los ejes centrales que enfrenta a Ampros con el Ejecutivo provincial es el de los pases a planta. Según Ampros, actualmente hay más de 2.000 profesionales "contratados en negro". En ese sentido, el gremio asegura que el Gobierno no tiene un plan para regularizar esta situación.

En el comunicado, Ampros destaca las palabras del ministro de Salud, Rodolfo Montero, quien hace sólo unos días reconoció que en la provincia, entre 2024 y 2026, se registró un aumento del 20% de la demanda pacientes en hospitales públicos, lo que hizo que se resienta la atención en especialidades como traumatología, pediatría, salud mental, entre otras.

Comunicado Ampros comunicado por paritarias Ampros le exige al Gobierno provincial la reapertura de paritarias. Ampros

Los reclamos judiciales de Ampros

El conflicto terminó de explotar luego de que Ampros rechazara la propuesta salarial del Gobierno, la cual consistía en un incremento del 10% -en dos partes- para el primer semestre del año. “Sería una irresponsabilidad seguir tolerando estas paritarias impuestas donde les da todo lo mismo, y si te gusta bien, y si no, andate”, señaló la titular del sindicato, Claudia Iturbe.

Ante esto, el gremio decidió interponer un paquete de medidas judiciales. De acuerdo a lo informado, Ampros presentó ante la Justicia laboral tres recursos de amparo en los que denuncia "práctica desleal" por parte del Gobierno y realiza un pedido de apertura de paritarias. "Esta medida busca evitar el solapamiento de salarios, una situación insostenible que está obligando a los profesionales a renunciar a sus actividades en los efectores públicos", reza uno de los escritos. Cabe destacar que estas acciones incluyen a profesionales del régimen 27 y 38, como así también a licenciados en enfermería.

Cabe destacar que también escalaron su reclamo al plano internacional. Tras la ruptura de negociaciones con el Gobierno, Ampros presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya tomó intervención en el caso.