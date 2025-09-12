Presenta:

Nuevos cursos presenciales en la Escuela de Programación de Godoy Cruz: son gratuitos

Los cursos están destinados a mayores de 18 años, tienen cupos limitados y entregan certificado de aprobación.

MDZ Sociedad

Los talleres comienzan la semana del 22 de septiembre en la Casa del Futuro.

Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz anunció que, a partir de la semana del 22 de septiembre, se pondrán en marcha los cursos en la Casa del Futuro y Escuela de Programación, ubicada en Sarmiento 2291. Estas propuestas formativas tendrán una duración aproximada de tres meses y contemplan la entrega de un certificado de asistencia y aprobación para quienes completen el cursado.

Los talleres están dirigidos a personas mayores de 18 años, son gratuitos, presenciales y con cupos limitados. Para acceder, los interesados deberán realizar la preinscripción online en el siguiente link. Una vez finalizado este proceso, las vacantes serán asignadas y confirmadas por correo electrónico, de acuerdo a la disponibilidad en cada propuesta.

Con esta iniciativa, la Municipalidad busca ofrecer oportunidades de capacitación en herramientas digitales y tecnológicas, generando espacios de aprendizaje accesibles y de calidad para la comunidad.

Detalle de los cursos

C# para Videojuegos

  • Martes y jueves, de 11 a 13
  • Lunes y jueves, de 14 a 16
  • Es una experiencia educativa que proporcionará los conocimientos y habilidades necesarios para introducirse en el desarrollo de videojuegos. A lo largo del taller, explorarán los fundamentos de la programación en C#. También aprenderán a utilizar Unity como motor de juego y desarrollarán habilidades prácticas en la creación y diseño de videojuegos.

Realidad Virtual

  • Lunes y viernes, de 11 a 13
  • Martes y jueves, de 16 a 18
  • Está diseñado para guiar a los participantes en la creación de una aplicación de realidad virtual utilizando Meta Quest 3 y Unity. A lo largo de 24 encuentros, se explorarán las herramientas y técnicas necesarias para desarrollar experiencias inmersivas. Se incluirá la configuración del entorno de desarrollo, la interacción con objetos, el uso de Passthrough para realidad mixta y la optimización del rendimiento en VR. El enfoque principal es que cada participante pueda diseñar y construir su propia aplicación funcional para Meta Quest 3. También se aplicarán conceptos de interacción, animación y efectos visuales para lograr una experiencia envolvente y optimizada.

Realidad aumentada con Celulares

  • Martes y viernes, de 14 a 16
  • Este taller está orientado a la creación de experiencias interactivas de realidad aumentada utilizando dispositivos móviles. A través de Unity y la tecnología de AR Foundation, los participantes aprenderán a integrar objetos virtuales en el mundo real. También a diseñar interacciones con la cámara y el entorno, y a optimizar el rendimiento en aplicaciones móviles. El objetivo es que cada estudiante desarrolle una aplicación de realidad aumentada funcional, explorando las posibilidades de la RA aplicada a juegos, educación y comunicación visual.

Community Manager

  • Martes y viernes, de 9 a 11 o de 16 a 18
  • Curso para adultos que quieran desarrollar habilidades como Community Manager profesional. En él se aprenderá a planificar contenidos, humanizar marcas, gestionar comunidad, organizar el trabajo y medir resultados estratégicamente. Incluye prácticas con herramientas digitales (Canva, CapCut, Trello, ChatGPT, programación de posts) y creación de un mini anuncio en Meta Ads.

Finalmente, por dudas y consultas, comunicarse al 2612051915, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 o al correo [email protected]

