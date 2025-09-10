Capacitación online en Inteligencia Artificial con certificación: cómo inscribirse

La capacitación es autogestionada, ofrece certificación por módulos y busca acercar herramientas digitales a jóvenes de entre 15 y 25 años.

La Municipalidad de Godoy Cruz, en conjunto con la organización Junior Achievement, lanzó una nueva capacitación gratuita destinada a jóvenes de todo el país. Se trata de un curso 100 % online, autogestionado y con certificación por módulos, orientado a estudiantes de entre 15 y 25 años.

La propuesta se titula “Inteligencia Artificial aplicada a la vida cotidiana” y tiene como objetivo acercar a los participantes a herramientas digitales útiles para su desarrollo personal y profesional. Los contenidos están organizados en módulos breves, con una duración que va de los 15 minutos hasta una hora y media, lo que permite avanzar de manera flexible y a ritmo propio.

Lo que hay que saber sobre la capacitación El programa no solo enseña a aplicar la inteligencia artificial en tareas y situaciones del día a día, sino que también invita a reflexionar sobre su rol frente a los desafíos globales, como la sostenibilidad y el futuro del trabajo. De esta forma, los jóvenes podrán comprender cómo la tecnología influye en distintos ámbitos y adquirir competencias valoradas en un mercado laboral en constante transformación.

La capacitación forma parte de las iniciativas de Junior Achievement, una de las ONG más grandes del mundo dedicada a la educación financiera, el emprendimiento y la empleabilidad juvenil. Todos sus programas son gratuitos, online y autogestionados, además de contar con becas completas para estudiantes de escuelas públicas y privadas con subvención estatal.