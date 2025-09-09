Mendoza apuesta al futuro en el Underc0de Day: robótica, talento y empleo en la agenda tecnológica

La provincia de Mendoza fue sede el 6 y 7 de septiembre de 2025, de la edición 2025 del Underc0de Day , un encuentro que reunió a referentes del sector tecnológico y que puso en primer plano los desafíos que enfrenta la región para consolidarse como polo de innovación.

Dos ponencias marcaron el final de la primera jornada: la de la licenciada Graciela Bertancud, quien expuso sobre la robótica y la próxima edición del First Challenge, y la de la licenciada Emilce Vega Espinoza, enfocada en capacitación y empleo en la economía del conocimiento.

Bertancud anunció que, por primera vez, Mendoza será sede del First Challenge , que se disputará el 7 y 8 de marzo de 2026. Para ilustrar la relevancia de la competencia, compartió imágenes de la edición 2023, en la que un equipo mendocino del colegio Tomás Alva Edison alcanzó el subcampeonato internacional.

“Estuvimos 15 años participando en competencias de robótica para llegar allí, de las cuales perdimos casi diez veces. Nunca alcanzábamos los estándares. Pero en Singapur pudimos demostrar el talento argentino”, recordó Bertancud. Y añadió una reflexión que atravesó toda su exposición: "La crisis nos enseña a crear y resolver. Como en Argentina no tenemos todo servido, nuestra capacidad de ingenio y desarrollo es altísima".

WhatsApp Image 2025-09-07 at 11.51.09 La Lic. Graciela Bertancud, creadora de la Fundación Tomás Alva Edison. MDZ Tecnología

La especialista subrayó la necesidad de vincular a programadores con la robótica. "El robot tiene un cerebro que lo maneja el programador. Son hermanos: sin programador no hay robot", explicó, en un llamado a ampliar la formación en software dentro del ecosistema tecnológico. También remarcó la importancia de las habilidades blandas: "A los programadores nos falta comunicarnos, salir de la computadora e interactuar. Nadie es bueno en todo, por eso el trabajo en equipo es lo que lleva al éxito".

Lic. Graciela Bertancud Underc0de MDZ Tecnología

En ese sentido, recordó que la Fundación Tomás Alva Edison, de la que es creadora, incorporará Robótica a su nivel superior a partir de 2026, sumándose a las carreras que actualmente se dictan, como 'Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial'.

"Veo muchos jóvenes que consumen tecnología, pero no se sienten capaces de crear con ella. Hoy, cualquier persona con una buena idea y acompañamiento puede generar cambios reales en la humanidad. Los robots y la tecnología han venido para mejorar nuestra vida", concluyó Bertancud.

Empleo y formación en la era digital

Por su parte, Vega Espinoza, quien se desempeña como Subsecretaria de Capacitación y Empleo en la provincia, centró su presentación en los desafíos que Mendoza enfrenta para generar empleo de calidad en la industria tecnológica. Explicó que la provincia cuenta con una Red Provincial de Empleo, a la que definió como “un Tinder del trabajo”, porque conecta a las personas que buscan empleo con empresas y comercios que demandan talento.

"Con presupuesto y leyes provinciales, se sostienen dos programas centrales: 'Enlace', que otorga a las empresas un incentivo económico para que formen a trabajadores en entrenamiento laboral certificado, y 'Enlace Joven', enfocado en estudiantes que buscan construir su perfil profesional", señaló Espinoza.

WhatsApp Image 2025-09-07 at 11.51.08 Lic. Emilce Vega Espinoza: se desempeña como Subsecretaria de Capacitación y Empleo en la provincia. MDZ Tecnología

La funcionaria puso énfasis en la formación como estrategia clave: "Tenemos que generar talento en Mendoza. Ya capacitamos en Java, Python, SQL, inglés TIC y ahora sumamos análisis de datos, ciberseguridad, marketing digital y oficios tecnológicos como armado de PC, instalación de sistemas de seguridad o edición de video", detalló.

Vega Espinoza subrayó que la oferta se ajusta a la demanda empresarial y que también se promueven capacitaciones con perspectiva de género, como soldadura o conducción de última milla. Los requisitos para participar son simples: ser mayor de 18 años, residir en la provincia y estar desocupado, es decir, sin una ocupación formal.

Lic. Emilce Vega Espinoza Underc0de MDZ Tecnología

En el cierre, invitó a los asistentes a escanear un código QR en el stand del evento para crear un CV con inteligencia artificial. Al cual se podrá acceder en la segunda y última jornada del Underc0de Day. Y recordó que todos estos programas se sostienen con recursos públicos: “Se pagan con los impuestos, que vuelven en formato de inversión. Para que la gente los aproveche, necesitamos que se difundan”.

Un horizonte común

Las dos exposiciones dejaron claro que el desafío mendocino es doble: por un lado, fomentar la creatividad y el ingenio en robótica y tecnología, potenciando el talento de los jóvenes; y por otro, generar oportunidades de capacitación y empleo que permitan que ese talento se traduzca en desarrollo económico real.

Mendoza busca así consolidarse como un territorio donde la innovación tecnológica no solo se consuma, sino que se produzca, se enseñe y se convierta en motor de futuro.

