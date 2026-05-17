¿Vale la pena el nuevo teléfono Tecno Camon 30S Pro?

El nuevo Camon 30S Pro es el teléfono con más ofertas en Argentina. Este teléfono de la marca Tecno destaca por incluir todos sus accesorios de fábrica, una decisión comercial que marca una diferencia frente a los gigantes que ya no entregan cargadores ni fundas.

Cuando sacás el equipo de su empaque, lo primero que notás es su estética cuidada, especialmente en la versión Pearl Gold. El dispositivo cuenta con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución de 1080x2436 píxeles. La calidad visual es muy buena gracias al sistema Dynamic-Light y el efecto Miniled, que logran colores vivos y negros reales.

Si no tenés el presupuesto para un gama alta, este modelo de Tecno es una opción que tenés que considerar.

La experiencia multimedia se complementa con un sistema de sonido envolvente. El equipo posee tecnología Dolby Atmos y certificación de audio de alta resolución. Esto garantiza que tus videos y listas de reproducción se escuchen con claridad, ya sea con auriculares o mediante sus altavoces integrados. En un mercado donde los detalles cuentan, la marca decidió mantener la calidad sonora tanto por cable como de forma inalámbrica.

El empaque del Tecno Camon 30S Pro incluye el bloque de carga rápida de 33 vatios y la funda protectora de silicona sin cargos adicionales para el usuario.

Potencia y cámaras en el nuevo teléfono de Tecno

El rendimiento del Camon 30S Pro depende del procesador MediaTek G100. Este chip permite gestionar la multitarea y aplicaciones exigentes sin que el sistema sufra retardos. El software HiOS, basado en la versión de Android 14, ofrece una interfaz moderna que podés personalizar según tus gustos. Además, funciones como el Smart Panel y el Modo Juego ayudan a que el uso diario sea más ágil.

En el apartado fotográfico, la marca propone un equilibrio poco común. La cámara principal trasera tiene 50 megapíxeles, pero lo que más sorprende es su cámara frontal, que también alcanza los 50 megapíxeles. Esto lo convierte en una herramienta ideal para quienes graban contenido o se sacan muchas fotos. Los resultados son nítidos y el procesamiento de imagen respeta los tonos naturales.

Tecno camon 1 El procesador MediaTek G100 gestiona el rendimiento del sistema HiOS y permite procesar las imágenes de los sensores de 50 megapíxeles con fluidez. Tecno

La autonomía es otro punto fuerte que analizo. El dispositivo tiene una batería de 5000 mAh que llega al final del día sin problemas. Si te quedás sin energía, el cargador de 33 vatios que viene en la caja recupera la carga con rapidez. Al no tener que comprar accesorios por separado, el valor real del producto es mucho más conveniente que el de sus competidores directos.