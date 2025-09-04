Construí tu Futuro: capacitación y simulación para jóvenes y adultos en Ciudad de Buenos Aires

Espacio innovador en CABA con simuladores y laboratorios que preparan a jóvenes y adultos para el futuro laboral.

La Agencia brinda una capacitación para formar a jóvenes y adultos.

A partir de una iniciativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Agencia de Habilidades para el Futuro, impulsaron la creación del Centro de Simulación de vanguardia. La misma busca impulsar la formación de los jóvenes y adultos que buscan nuevas oportunidades laborales y educativas.

Este espacio busca fomentar el aprendizaje práctico, la innovación y el trabajo colaborativo, ubicado en 25 de Mayo al 444, en el microcentro de la ciudad. El centro cuenta con laboratorios de última generación, entornos virtuales y simuladores físicos que reflejan los sectores más dinámicos del presente y futuro, como energías renovables, construcción, inteligencia artificial, entre otros.

Este lugar no solo busca brindar una capacitación a las personas, sino también motivarlas, ofreciendo la posibilidad de adquirir habilidades prácticas, afrontar desafíos reales y conocer de cerca las tecnologías que predominarán en el futuro del trabajo. Los simuladores buscan favorecer el aprendizaje dinámico y creativo, complementando la educación tradicional.

Agencia de Habilidades para el Futuro Junto a este espacio, también brindan un programa para chicos de 5° año de escuelas públicas. Gentileza

Más herramientas para los jóvenes Además de este espacio, la Agencia de Habilidades para el Futuro mantiene el programa Construí tu Futuro, que brinda prácticas a alumnos de 5° año en las escuelas públicas y a los adultos que buscan reconvertir o potenciar proyectos laborales y educativos.